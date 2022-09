Altair Jarabo es la nueva estrella de Telemundo: la actriz se ha mudado a Miami para grabar “Juego de Mentiras”

A un año de su feliz boda, Altair Jarabo se muda a Miami para grabar “Juego de Mentiras” con Telemundo, y la acompaña su esposo Frederic García. La actriz recuerda cuál fue la primera impresión cuando conoció a su pareja y por qué mereció la pena esperar.

“Empiezo esta aventura acompañada, porque Frederick viajó conmigo. Ha sido un año de feliz matrimonio y valoro mucho que me acompañe en mis locuras, en mis metas. El año que viene probablemente ya me toque más bien decir ‘bueno, me guardo un ratito’, y lo acompaño a él en sus cosas, pero es un trabajo en equipo”.

La actriz agradece el buen recibimiento en Miami por parte de su nueva empresa y de sus compañeros de escena, con muchos conocidos.

“Me he sentido muy cobijada en todos los ámbitos de este cambio. Me han recibido con mucho cuidado, con muchas atenciones, forma parte del elenco caras muy, muy reconocidas, de mucho prestigio; Cinthya Klitbo, con quien yo, curiosamente, no había trabajado antes”.

Sigue: “Eduardo Yañez es mi papá, Rodrigo Guirao hace de mi hermano, mi súper amiga, Maria Elisa Tamargo hace de la villana; entonces estoy entre puro amigo”.

¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando conociste por primera vez a tu esposo?

Muy rápido tuve la impresión de lo que después confirmó el tiempo. Es un hombre inteligente, noble, muy capaz, muy seguro de sí mismo, eso lo noté muy rápido y se me confirmó con el tiempo.

Muchas personas me dicen ‘¡oye, estuviste soltera mucho tiempo!’, o por lo menos no presentabas novios entonces y Fred y por qué, y bueno es que yo no quería nadie que no tuviera ese standard.

“Si no me trataba como una reina, pues ¡vámonos!; si no tiene los mismos valores que yo, ¡vámonos!, y no tenía miedo a estar sola, la verdad, pero valió muchísimo la pena la espera para que llegara alguien como él”.

¿Has pensado en tener hijos?

No a corto plazo, la verdad, este año lo veo sumamente complicado. No es mi prioridad este año, ya veremos qué pasa, no escucho el llamado de la naturaleza sinceramente en el día de hoy, y no.

