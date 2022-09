Carmen Villalobos se le resiste a Rodrigo Vidal en Top Chef VIP

Rodrigo Vidal dice ser el presidente del club de fans de Carmen Villalobos en Latinoamérica, y el público ha podido ver cómo éste siempre hace su luchita. Quiere llegar a su corazón a través de la comida, sólo que parece que casi nunca le atina, porque en ocasiones le ofrece platillos que ella no ingiere y otras veces simplemente le da a probar alimentos que a ella no le saben tan bien como a él.

Con Rodrigo Vidal el público tiene claro dos cosas, que no sólo busca ganar Top Chef VIP sino también conquistar el paladar de la bella colombiana. Quien con gracia y coquetería sutil se le niega de vez en cuando, logrando así que el mexicano esté cada vez más enganchado y comprometido con la intención de querer llevarla a su cocina.

“Le hizo cara de fuchi a mi cremita”: Rodrigo Vidal sobre Carmen

Rodrigo Vidal llegó con mucha ilusión, semanas atrás, ante la presencia de Carmen Villalobos, a quien le dio a probar con mucho entusiasmo su crema. Sin embargo, la colombiana se quedó sin palabras una vez la cuchara estuvo en su boca.

Después de la reacción de la actriz, Rodrigo Vidal regresó a su estación derrotado. “Le hizo cara de fuchi a mi cremita”: le Rodrigo Vidal a las cámaras de Top Chef VIP. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

“El Señor Fetucho” llegó para quedarse

Rodrigo Vidal podrá no ser un experto en la cocina, pero tiene su sazón y buen toque, porque aún cuando ni él sabe decir qué fue lo que hizo, logra de vez en cuando conquistar el experto paladar de los jueces, sorprendiendo así no sólo a sus compañeros, sino también al público.

Dicen que cantinflea cuando habla, que de tanto que intenta decir que no dice nada. Sea verdad o sea mentira, lo real es que el público de Telemundo lo ama.

Y tengan mucho cuidado cuando le pregunten por el nombre que le haya puesto él a uno de sus platillos, porque se pueden topar con un “Ven Jalame Lami”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

