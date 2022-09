Karol G sorprende con exigente código de vestimenta para asistir a sus conciertos

La cantante Karol G el pasado martes le dio inicio a su gira llamada ‘Strip Love Tour’, y es que su primera parada la realizó en Chicago dejándolo todo en el escenario en compañía de un gran equipo de trabajo y sus bailarines que hicieron también un espectacular show.

La colombiana aprovechó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a sus más de 7,4 millones de seguidores de la plataforma, y es que para este tour realizó una importante solicitud para quienes asistan a sus presentaciones porque deben ir vestidos de una manera particular para que les permitan el acceso.

“Código de Vestuario para el concierto de Karol G: – MIRAR LA PRENDA Y SENTIRSE RICA, MAMASOTA, GATÚBELA !!! $TripLoveTour MODE ON”, fueron las palabras de ‘La Bichota’.

Código de Vestuario para el concierto de Karol G :



– MIRAR LA PRENDA Y SENTIRSE RICA , MAMASOTA, GATÚBELA !!! 🐈‍⬛🌙✨



$TripLoveTour MODE ON 🥵🥵🥵 — LABICHOTA (@karolg) September 6, 2022

“Y los hombres cómo hacemos?”, “También sentirse rico, papacito, hermoso”, “Nos veremos pronto”, “A romperla mi amor”, “Mood todo el verano“, “Esperando por ti en Nueva York, te amo”, “Ven pues a Medellín”, “En eso ando”, “No importa lo que lleves puesto, siéntete Gatúbela“, “Preparándome mentalmente para los outfits tan chimba”, “Y de rojo, el que no vaya de rojo me lo sacas por favor“, fueron algunas de las impresiones.

Con tan solo un día de publicación el tweet cuenta con más de 550 expresiones, más de 2,550 retweet y supera los 34,6 mil ‘Me gusta’, causando así la mejor de las reacciones entre sus fanáticos antes de sus presentaciones, y es que desde hace varios días ha ido manifestando lo ansiosa que se sentía por comenzar.

“Mañana empiezo el tour … YA NO AGUANTO MASSSSS YA QUIERO VERLOOOOOOOSSSSSSS“, fue el mensaje que colgó en la aplicación de la camarita acompañado de una foto donde luce su nuevo color de cabello que ha mantenido cautivos a más de 56 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

La intérprete de ‘Provenza’ el pasado 6 de septiembre le dio un nuevo giro a su carrera artística con el tour que está realizando por diversos lugares, y es que su primera parada fue en el Allstate Arena de Rosemony, Illinois, y se espera que finalice el próximo 29 de octubre.

Te puede interesar:

· Karol G despidió “por todo lo alto” su color de cabello azul y habría enviado una indirecta para Anuel AA

· Exclusiva para Karol G: ‘La Bichota’ ahora tiene su propia muñeca y no estaría a la venta

· Karol G dejó poco a la imaginación al lucir un diminuto traje de baño plateado que marca sus voluptuosas boobies