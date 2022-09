Premios Emmy 2022: Selena Gómez y Lee Jung-jae serán parte de los presentadores en la entrega

Selena Gómez, Jung Ho-yeon y Lee Jung-jae formarán parte del primer grupo de presentadores en la entrega de los Premios Emmy, así lo informó The Hollywood Reporter.

Otras estrellas que presentarán los premios son: Diego Luna, Kerry Washington, Amy Poehler, Ariana DeBose, Angela Bassett, Will Arnett, Vanessa Bayer, Kelly Clarkson, Taye Diggs, Molly Shannon, Natalie Zea, Mariska Hargitay y Chris Meloni.

Los encargados de presentar los Emmy en la noche serán: Jimmy Kimmel y Seth Meyers.

Los actores Jung Ho-yeon y Lee Jung-jae están nominados al Emmy en las categorías de “Mejor Actriz de Reparto” y “Mejor Actor”, respectivamente, gracias a su participación en la aclamada serie: “Squid Game”.

Selena Gómez no tuvo la misma suerte, pues no obtuvo ninguna nominación por su papel en la serie “Only Murders in the Building”, donde también es productora ejecutiva; sin embargo, esta misma serie sí compite en la categoría “Mejor Serie de Comedia”.

La serie que lidera las nominaciones a los Premios Emmy es “Succession” con 25 nombramientos, le siguen las series “Ted Lasso” y “The White Lotus” con 20 nominaciones cada una. View this post on Instagram A post shared by TV Series Reviews (@uncle.review)

La 74.ª entrega de los premios Emmy, organizada por Kenan Thompson, se llevará a cabo el lunes 12 de septiembre.

