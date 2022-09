Tiffany Haddish responde a la demanda por abuso sexual infantil: “Me arrepiento profundamente”

Tiffany Haddish ha revelado que se “arrepiente profundamente” de haber aceptado actuar en el polémico sketch ‘Through a Pedophiles Eyes’, por el cual enfrenta una demanda por abuso sexual de menores.

Hace unos días, una joven emprendió una acción judicial en contra de la actriz, de 42 años, y su compañero en la producción cómica de 2014, Aries Spears, por presunta agresión sexual, por lo que ahora la protagonista de la cinta ‘Girls Trip’ ha abordado la situación.

En un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, la estrella de ‘If Loving You Is Wrong’ dijo: “Sé que la gente tiene muchas preguntas. Lo entiendo. Estoy de acuerdo con ustedes. Desafortunadamente, debido a que hay un caso legal en curso, es muy poco lo que puedo decir en este momento. Pero, claramente, aunque este sketch pretendía ser cómico, no lo fue en absoluto y me arrepiento profundamente de haber aceptado actuar en él. Realmente espero poder compartir mucho más sobre esta situación muy pronto”.

La demandante anónima a la que se le conoce como Jane Doe, aseguró que los cómicos la prepararon a ella y a su hermano -también anónimo y referido como John Doe- para realizar actos sexuales cuando eran niños.

Al respecto, el abogado de Tiffany ha negado las acusaciones y ha calificado la demanda de “frívola”.

En una declaración a ‘Entertainment Tonight’, Andrew B. Brettler aseveró: “La madre de la demandante, Trizah Morris, ha intentado hacer valer estas falsas reclamaciones contra la señorita Haddish durante varios años. Todos los abogados que se han hecho cargo inicialmente de su caso -y fueron varios- abandonaron el asunto una vez que quedó claro que las reclamaciones carecían de fundamento y que la Sra. Haddish no se dejaría doblegar. Ahora, la Sra. Morris tiene a su hija adulta representándose a sí misma en esta demanda. Las dos juntas se enfrentarán a las consecuencias de perseguir esta frívola acción”.

Mientras tanto, la abogada de Aries, Debra Opri, añadió: “No va a caer en ningún chanchullo”.

El sketch sexualmente explícito -que fue filmado en 2013 y publicado en ‘Funny Or Die’ en 2014- fue retirado de la web cuatro años después.

La demanda alega que los niños estaban “gimiendo y haciendo ruidos sexuales mientras ambos comían [un] sándwich de una manera que simulaba el acto de la felación”.

“Haddish explicó verbalmente lo que se esperaba de la demandante Jane Doe y luego le mostró a la demandante Jane Doe cómo hacer una felación, incluyendo los movimientos, ruidos, gemidos y gestos”, revela la acusación.

Los actores han sido acusados de agresión sexual, negligencia grave, imposición intencional de angustia emocional, abuso sexual de un menor y acoso sexual.

Tiffany también ha sido inculpada de fraude constructivo, obligación fiduciaria y supervisión negligente/falta de advertencia. View this post on Instagram A post shared by RadarOnline (@radaronline)

