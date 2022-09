Chiquis Rivera presume su cabello sin extensiones y dice que está orgullosa

Chiquis Rivera presumió su cabello sin extensiones a través de un video que publicó en las historias de su cuenta de Instagram. La cantante de origen mexicano mostró su cabello al natural y lo agitó con sus manos para que su público pudiera apreciarlo aún más.

La artista tiene el cabello un poco más abajo de los hombros, en un color claro y un poco ondulado. Habitualmente, con sus extensiones puestas, Chiquis Rivera muestra su cabello mucho más largo. Es normal verla con el cabello ondulado, mientras posa con ajustados atuendos que destacan su figura, o con moños en lo alto de su cabeza para recoger su melena. “No extensions. So proud of my hair”, fue el mensaje que escribió Chiquis Rivera para acompañar este video que mostró en sus historias de Instagram, red social en la que la cantante e hija de la fallecida artista Jenni Rievra tiene más de 5,5 millones de seguidores.

En su cuenta de Instagram Chiquis Rivera constantemente comparte imágenes sobre su trabajo como cantante y presume de sus conciertos. Hace algunos días agradeció a sus fanáticos por el apoyo que ha recibido con el tour de su más reciente álbum musical, ‘abeja reina’. En ese video ella primero mostró los ensayos sobre es escenario con su banda y luego en el video ya aparece con todo el look digno de un show y con los miles de fanáticos cantando junto a ella en un concierto nocturno.

