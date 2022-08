Chiquis Rivera se tatúa los labios, pero todo sale fuera del plan por beberse unos tragos

Chiquis Rivera confesó a través de un video que se tatuó los labios para que se vieran más rojos y ante esta situación hubo algo que no salió como lo esperaba la cantante y así se lo confesó a sus millones de seguidores mediante su cuenta de Instagram.

En el video que publicó se le ve con los labios muy voluptuosos y ella explicó la razón por la que los tiene así: después de tatuarse ingirió bebidas alcohólicas, algo que no debió hacer pero no recibió la instrucción de que no podía beber algún trago. “El día de ayer me hice un lip blush básicamente te tatuan… me tatuaron los labios como con un tinte para que se vean un poquito más rojitos. Yo creo que porque tomé mucho el domingo, no me había dicho la muchacha que no puedo tomar, se me hizo la boca así de grande”, contó Chiquis Rivera mientras iba en un auto acompañada de un amigo.

El lip blush es una especie de pintura de labios semipermanente, que sirve para resaltar el color de los labios sin tener que usar labiales a diario, pues siempre va a estar allí dando color de una manera muy natural. Previo a la explicación de lo que había sucedido, Chiquis Rivera mostró un video de cómo le habían quedado sus labios hinchados tras el tratamiento y el alcohol que ingirió sin tener consentimiento de que podría ocurrirle algo así.

La cantante mexicana e hija de la fallecida artista Jenni Rivera suele ser muy abierta con sus fanáticos sobre las situaciones que ocurren en su vida. Constantemente en Instagram comparte momentos de su día a día y presume su sensual figura luciendo trajes muy ajustados que resalta con fotografías que suelen tener una gran cantidad de me gustas y comentarios en esta red social.

Recientemente sorprendió con un traje de cuero rojo, posando junto a su novio Emilio Sánchez. Sus curvas resaltan por lo ajustado del traje, que fue acompañado con un look de moño recogido y los labios rojos, con maquillaje que resaltó sus ojos.

