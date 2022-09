Daniella Navarro responde a quienes dicen que tiene chófer: les pide que dejen de hablar tanto

Daniella Navarro grabó un video desde su auto, con la cara completamente sin maquillaje, y se refirió a un grupo particular de personas que dicen que ella tiene quien le haga sus cosas a diario.

“A todas esas personas que dicen que yo tengo señor y señoras que me llevan, que me traigan, que mira que lo otro: esta es la señora que me lleva y que me trae, que me limpia y me alimenta y que lleva a mi muñeca a todos lados. ¡Dejen de hablar tanta bobada!”, dijo Navarro mientras se señalaba a sí misma en medio de muchas risas.

“Esa que ustedes están viendo aquí, esta, es chofer, ama de casa, actriz, mujer, madre, hija… Que dijeron que yo tenía chofer, cocinero, que me hacían todo. ¿Dónde están? yo los quiero encontrar. Estas ojeras señores no son en vano”, dijo Navarro en medio de risas, hablando de sí misma y mostrando las grandes ojeras que tiene en su rostro.

Después de estos video, en lo que parece ser ya una cama, dijo que ahora sí iba a mostrar a una persona que la ayuda con todo en su día a día: Nacho Casano, su novio con quien inició una relación mientras estaban en segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ por Telemundo, apareció.

“Ahora sí les voy a enseñar a un señor, un señor que me colabora: el señor que me colabora a mi ¡mira mi amor!”, dijo ella riendo y Casano también.

En este video posteado por ‘Hoy Día’ la gente reaccionó dejando sus mensajes a Daniella Navarro. “Sencillez y humildad, siempre fiel a su gente y dándolo todo por su familia. Su felicidad se nota y con el maestro Nacho mejor complemento no hay… Los dos brillan con su amor, felicidad y demostrando que todo se puede y que no hay que dejar de luchar por lo que vale más que el dinero”, le dijo una mujer.

