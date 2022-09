Nacho Casano hace particulares movimientos al ejercitar y Daniella Navarro no aguanta la risa

Nacho Casano y Daniella Navarro se presumieron haciendo ejercicio en el gimnasio en medio de muchas risas y diversión. La pareja que se formó dentro de ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada sigue dando de qué hablar semanas después de haber terminado el reality show de Telemundo.

Mientras Daniella Navarro lo grababa, Nacho Casano hacía intensos, diversos y muy particulares movimientos al hacer ejercicio. La venezolana no podía aguantar la risa ante la situación y decidió compartirlo con sus seguidores en Instagram.

En esa red social no tardaron en llegar los comentarios referentes a ellos como pareja. Estos son algunos de los mensajes que les dejaron a Casano y Navarro, tras este divertido video en el gimnasio:

“Me encanta como ellos disfrutan”, “Esta pareja son súper divertidos”, “Se lo están disfrutando. Es lo que importa”, “Me muero con ellossss, me encantan”, “Que rico que sean felices se lo merecen”, “La verdad hacen buena química … Deberían tener un reality juntos”, “Ambos son geniales. Me encantan juntos. Me alegra verlos felices” y “ bellos disfruten su amor que aquí sus seguidores les apoyamos” son parte de los mensajes que se pueden leer.

Daniella Navarro recientemente recibió unas palabras por parte de Niurka Marcos, con quien compartió dentro de ‘La Casa de los Famosos’. La cubana asistió como invitada a ‘Siéntese quien pueda’ y en un juego muy particular que consistía en salvar o no a personas que hipotéticamente iban en un barco.

Al final, Navarro apareció junto a Cynthia Klitbo y Marcos dijo: “Vamos a tirar a los tiburones a estas dos gárgolas de acá. A Cynthia por ardida y a está por creerse yo, explicame, eso no se puede. No puedes ser yo”.

