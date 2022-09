El Mundial Qatar 2022 será el primero sin la Reina Isabel II

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde”, informó la Familia Real en su cuenta de Twitter. Tras 96 años de edad la Reina Isabel II partió de este mundo, enlutando así a todo el Reino Unido que la tuvo en la corona por 70 años.

“El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, agregaron tras comunicar la sensible pérdida.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Elizabeth Alexandra Mary, nombre de la reina, ascendió al trono el 2 de junio de 1953 debido a la muerte de su padre el rey Jorge VI. Desde ese momento vivió como reina todos los siguientes Mundiales de fútbol, tras el parón que hubo en los años 40 por la Segunda Guerra Mundial.

Alemania Occidental fue el primer Campeón del Mundo con Isabel II en el reinado. Lo hicieron en Suiza 1954. Luego vio como re coronaron: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Inglaterra (1966), Argentina (1978 y 1986), Francia (1998 y 2018) y España (2010).

Su nacimiento fue en Londres el 21 de abril de 1926. Por tanto, estuvo con vida desde el primer Mundial en Uruguay 1930. También vio coronarse a Italia en 1934 y 1938, además de Uruguay en Brasil 1950.

Su Mundial más especial fue Inglaterra 1966 por ver a su nación conquistar el mundo y tuvo el honor de entregarle el trofeo al capitán de la selección inglesa Bobby Moore.

Era aficionada declara del Arsenal FC, que justamente le correspondió debutar en la Europa League este jueves contra el Zúrich, y vestidos de negro.

“Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina. Junto con muchos de nuestros seguidores hoy, nos tomaremos un tiempo para llorar y reflexionar sobre la increíble vida y el servicio dedicado de Su Majestad”, escribieron en las redes sociales del conjunto ‘Gunner’ tras la noticia. We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service.— Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

