Francisca presume su nuevo look y al público le encanta

Francisca tiene un nuevo look y lo presume con una gran sonrisa. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ por Univision ahora luce el pelo por sobre los hombros y completamente liso y se ha ganado unos buenos mensajes por parte de sus seguidores de Instagram.

Con un vestido naranja fue que Francisca le mostró al mundo este look de cabello corto. El video con el que enseñó su nuevo estilo de cabello tiene más de 22,800 me gustas y cientos de comentarios. Estos son algunos de los más destacados:

“Que bien te ve con el cabello así”, “Ese es tu look”, “Ese largo de pelo es el ideal para ti”, “Así te queda hermoso”, “Te queda muy bien tu corte, te ves genial a lo natural” y “Qué lindo te queda el pelo así, está perfecto” le dijeron a la presentadora y actriz.

Incluso Clarissa Molina, Rashel Díaz y Karla Martínez manifestaron su opinión sobre este look de Francisca:

Clarissa Molina: Me encantaaaaaaaaaa! 😍😍😍😍

Rashel Díaz: Me encanta el pelo asi te queda hermoso

Karla Matínez: Te ves muy linda!! 😍

Hace algunas semanas Francisca también mostró un cambio de look, pero con una peluca. La dominicana se puso el flequillo y levantó opiniones encontradas con sus fanáticos. A muchos les gustó y a otros no les encantó la idea:

“Te queda súper bien y te ves más juvenil”, “No te parece a ti con esa peluca no”, “Bellísima, te queda excelente”, “Te admiro mucho pero no me gusta como te queda”, “Muy Bellos a ti todo te queda bien” y “Perdón pero esa peluca no se te ve bien” fueron parte de las palabras que les compartieron en esa publicación al respecto.

Sigue leyendo: Francisca luce flequillo y el público reacciona: a unos les gusta y a otros no tanto

Francisca sigue haciendo de las suyas y ahora golpea accidentalmente a otra compañera

Gennaro, el hijo de Francisca, engalana la cuenta de ‘Despierta América’ con más de 10,000 me gustas