Francisca luce flequillo y el público reacciona: a unos les gusta y a otros no tanto

Francisca mostró un look diferente en una foto que publicó en su cuenta de Instagram: la presentadora y actriz dominicana usó flequillo, con lo que parece ser una peluca, y le preguntó a sus miles de seguidores si les gustaba este cambió de apariencia.

“¡Buenos días! ¿Cómo me queda el flequillo o pollina? ¿Qué les parece este look? Opinen.. Opinen”, escribió Francisca para acompañar la foto que ya tiene más de 55,000 me gustas.

Muchos de sus seguidores reaccionaron y dijeron que les encantaba la manera en la que le queda el flequillo, pero otros insistieron en que ese look no le es del todo favorable. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a la dominicana en su publicación.

“Te queda súper bien y te ves más juvenil”, “No te parece a ti con esa peluca no”, “Bellísima, te queda excelente”, “Te admiro mucho pero no me gusta como te queda”, “Muy Bellos a ti todo te queda bien” y “Perdón pero esa peluca no se te ve bien” son algunos de los mensajes más destacados por el look de Francisca.

La peluca de la dominicana desapareció cuando ella fue la invitada de honor e hizo el primer lanzamiento en el partido entre los Marlins Miami y los Dodgers de Los Ángeles. Francisca estuvo acompañada de su esposo, Francesco Zampogna, y de su hijo Gennaro en este momento tan especial.

“Hoy tuve el honor de ser invitada a hacer el “first pitch” en el juego de los @marlins VS @dodgers . ¡Gracias @mlb! No puedo explicar con palabras la felicidad de hacerlo enfrente de mi muchachito @gennarozampogna y mi esposo bello @franczampogna (quien por cierto no me perdona que haya puesto el #14 en su camisa)”, dijo al compartir una galería de imágenes sobre su visita al estadio de los Marlins, en Florida.

