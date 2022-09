Hombre de Ohio fue a trabajar a Michigan, compró un raspadito de lotería y ganó $1 millón de dólares

Un hombre de Ohio compró un boleto raspadito instantáneo del juego ‘Triple Million’ mientras trabajaba en el vecino estado de Michigan y resultó que se ganó el premio mayor del juego, que es de $1 millón de dólares.

El afortunado jugador de 32 años, que optó por permanecer en el anonimato, compró su boleto premiado en la tienda Gerth’s Beef & Deli, ubicada en la calle 6925 Lewis Avenue, en la localidad de Temperance.

“He estado trabajando en Michigan recientemente y siempre me detengo en la misma tienda para comprar un boleto mientras estoy aquí. Raspé el boleto cuando subí a mi auto y me quedé paralizado cuando vi que gané $1 millón. ¡No podía creer lo que estaba viendo!”, dijo el suertudo jugador.

El jugador fue a la sede de la Lotería para reclamar su premio. Eligió recibir su dinero como un pago global único, que fue de aproximadamente $693 mil dólares en lugar de recibir 30 pagos de anualidades por el monto total de $1 millón.

Ya con el dinero en la mano, ahora el hombre planea invertir en bienes raíces.

Con el juego ‘Triple Million’, que se comenzó a vender en diciembre, los jugadores han ganado más de $35 millones en premios.

Cada boleto de $10 dólares ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar premios que van desde $10 dólares hasta $1 millón.

Aún quedan más de $12 millones en premios, incluidos dos premios de $10 mil dólares y 19 premios de $2 mil dólares.

En 2021, los jugadores de la Lotería ganaron más de $1,800 millones de dólares jugando raspaditos.

