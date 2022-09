Noelia se burla de Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de El Gordo y la Flaca

Ayer el mundo se conmocionó ante la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II, monarca del Reino Unido que llevó la corona por más de 70 años. Los conductores de El Gordo y la Flaca, programa de entretenimiento de Univision, que también realiza coberturas sobre la realeza, en consonancia con los hechos decidieron vestirse de negro para mostrar respeto ante el luto que atraviesa la monarquía.

Sin embargo, la vestimenta de Lili Estefan y Raúl de Molina -de luto- no fue bien vista por la cantante y actriz Noelia, quien no sólo los llamó “bufones”, sino que además les recordó algunas de las crisis sociales que han golpeado a México y a Puerto Rico, tras las cuales ellos no se han pronunciado vistiéndose de luto.

Estas fueron las palabras de Noelia:

“¡Bufones! ¿Cuando vieron ustedes que éste par de payasos se vistiera de negro cuando desaparecieron los 43 estudiantes de México, o con los cientos de muertos que dejaron los huracanes en Puerto Rico. O cuando los terremotos de Haití le arrebataron la vida de tantos seres humanos… Cuándo se sistieron de negro durante tantas tragedias que afectan a nuestra gente?”.

“¡Cirqueros! No somo británicos. Sí, es lamentable la muerte de cualquier ser humano, pero ver a estos bufones hacer esto es verdaderamente el punto más bajo de lo desconectados que están con el pueblo al que deberían entretener e informar. El mundo del que ellos viven no es la realeza, es el pueblo que viene, de Taínos, Mayas, Aztecas, Incas, etc. ¡Son unos acomplejados con aires de realeza!”.

Continúa: “Latinoamérica se libró de las monarquías opresoras hace más de un siglo. La decadencia de los medios hispanos, gracias a estos payasos!.

