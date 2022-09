Patricia Janiot anuncia salida de Univision: “Diferentes razones personales que coincidió con los planes de la compañía”

“Diferentes razones personales, pero sobre todo familiares, me dieron mayor certeza de hacer esta pausa en el camino, y esa decisión coincidió con los planes de la compañía“, así Patricia Janiot sorprendió anoche anunciando que sale de Univision Noticias.

No solo anunció su salida de Univision, sino también hasta confirmó que no regresará a hacer un noticiero más en su carrera, aunque aseguró que será una pausa dentro del periodismo… Las palabras claves de su discurso de despedida, fueron que si bien fue una decisión familiar, su decisión coincidía con el futuro que la compañía tenía para ella, es decir, la desvinculación.

Acompañada por su hasta ayer compañero, León Krauze, Patricia Janiot comenzó su despedida con estas palabras:

“Esta noche me voy a despedir, he meditado este momento durante meses, la noche en que presentaría el último noticiero de mi carrera periodística, que ya es bastante larga, cerca de 40 años en televisión”….

Y luego prosiguió con más detalles de lo que oficialmente compartiría sobre su salida de la cadena:

“Con Univision fue una cita de casi 5 años de lunes a viernes, que termina a la media noche, pues bien esta noche termina mi cita con ustedes. Diferentes razones personales, pero sobre todo familiares, me dieron mayor certeza de hacer esta pausa en el camino, y esa decisión coincidió con los planes de la compañía que me acogió durante todo este tiempo… Me despido con la ilusión de poderlos reencontrar en otro proyecto y en otra ruta, y con el agradecimiento de haber compartido unas cuantas jornadas con un equipo de primera, y con el cariñosísimo equipo técnico que hay detrás de cámaras, y que hacen posible que ustedes nos vean cada noche, a todos ellos, a mis compañeros de trabajo, a las directivas del canal, y a todos ustedes que me recibieron a diario en sus hogares, muchas gracias, ya es hora de regresar a casa, y hasta pronto“, terminó pasándole la posta a su co-host Krauze.

Recordemos que Janiot llegó a Univision después de haber renunciado a CNN en Español, compañía en la que estuvo 26 años. En aquel momento, fue contratada por Daniel Coronell, quien era el presidente de noticias, antes de que fuera separado con la llegada de UnivisionTelevisa.

“La contratación de Patricia es, sin lugar a dudas, un acontecimiento muy positivo tanto para Univision Noticias como para la audiencia hispana en Estados Unidos“, decía en aquel momento Coronell, cuando hizo el anuncio de su incorporación.

Nos comunicamos con TelevisaUnivision para poder tener una reacción sobre la salida de Patricia Janiot, y esta fue su respuesta:

“Estamos agradecidos por las contribuciones, la experiencia y los análisis que Patricia Janiot aportó a nuestra división de noticias; admiramos y valoramos su trabajo para mantener a las comunidades hispanas empoderadas e informadas durante su tiempo en Univision Noticias. En nombre de TelevisaUnivision, le deseamos a Patricia Janiot lo mejor en sus futuros emprendimientos“.

Aunque sin duda la gente que la veía todas las noches la extrañará, de manera extraoficial dentro de la cadena se dice que Janiot no habría encontrado su espacio entre sus compañeros, y no habría terminado de conquistar al público.

¿Quién tomará su lugar? Aunque hasta el momento esa decisión estaría guardada bajo 7 llaves, hay algunos nombres que estarían entre las posibles candidatas. Unos sería el de Elyangelica González, y el otro el de Maity Interiano.

ASÍ SE DESPIDIÓ PATRICIA JANIOT DE SU AUDIENCIA:

