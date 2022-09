‘The Crown’ suspende su rodaje tras la muerte de la reina Isabel II

Como resultado de la muerte de la reina Isabel II, el rodaje de la sexta temporada del drama de Netflix, ‘The Crown’, se detendrá.

Así lo ha decidido su creador Peter Morgan en señal de deferencia tras enterarse de la noticia del fallecimiento de Isabel este jueves 8 de septiembre a la edad de 96 años.

“Como muestra de respeto, la filmación de ‘The Crown’ se suspendió hoy. La filmación también se suspenderá el día del funeral de Su Majestad la Reina”, afirmó el productor ejecutivo de la serie en un breve comunicado difundido a la prensa especializada en Hollywood.

‘The Crown’ detalla el reinado de la reina Isabel II con la monarca interpretada primero por Claire Foy, luego por Olivia Colman y finalmente por Imelda Staunton, quien estrenará su versión del papel en esta nueva parte de la saga de la Familia Real.

“‘The Crown’ es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto. Sería un simple homenaje. Es una figura global y es lo que debemos hacer”, agregó sin mencionar exactamente cuánto tiempo estaría suspendida la producción.

La reina Isabel II murió el pasado jueves en su castillo escocés. El espectáculo creado por Peter, se estrenó por primera vez en 2016 y describe la vida de Elizabeth desde 1947 hasta el cambio de siglo. Se han emitido cuatro temporadas y una quinta se transmitirá en noviembre.

“La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, fue el anuncio que hizo el Palacio de Buckingham que daba a conocer el fallecimiento de la monarca con el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña después de asumir el título de reina en 1952. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

