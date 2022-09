Adamari López con atrevido escote y sin sostén posó para una sesión de fotos

La conductora de televisión Adamari López en las últimas semanas se ha mantenido muy activa con el contenido que comparte a través de la red social de la camarita donde ha logrado cautivar a más de 8,1 millones de seguidores de la mencionada plataforma.

A su vez, la puertorriqueña este fin de semana sorprendió con una sesión de fotos que realizó donde se puede apreciar que luce una camisa blanca, y además no lleva sostén puesto hecho que a muchos le generó curiosidad. Por ello, escribió en el mencionado post: “¿Escogemos una? 1 2 3”.

La publicación que cuenta con más de 25 mil ‘me gusta’, generó más de mil reacciones por las imágenes compartidas, y es que muchos aprovecharon para decir el número de su favorita.

“Todas hermosas, la uno”, “Pero que bella por Dios“, “La dos, porque como una verdadera guerrera has ganado tú más grandes batallas”, “La uno te queda bien por tu tamaño”, “Todas hermosas”, “La chaparrita más hermosa”, “Linda pero el maquillaje de los senos está demasiado marcado”, “Demasiado bella para ser verdad”, “No importa lo superficial, lo que importa es tu esencia“, “Pero estás guapísima en todas”, fueron algunas de las impresiones que causó.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron a favor de ella, y es que también recibió cientos de críticas, y es que el uso de la edición ha sido catalogada como un poco exagerada, al punto que varios internautas han explicado que al final deja de ser ella, otros pidieron que las fotos reales son las únicas que se deberían compartir.

“Por qué desde que se puso flaca está enseñando tanto?”, “Bájale a los filtros, se un poco más real, lo que se ve en Photoshop no es lo mismo”, “Eres hermosa pero no me gusta ninguna foto“, “Esta mujer después de vieja, sarna“, “Pongan la foto real, puro filtro“, “Faltó más relajación esa imagen es tensa”, “El maquillista no aplicó el maquillaje de los senos correctamente”, “Muy falsas las fotos”, mencionaron en la publicación.

