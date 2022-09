Comenzó en Minnesota huelga de más de 15,000 enfermeras, la más grande del sector privado en la historia de EE.UU.

Alrededor de 15,000 enfermeras de Minnesota se declararon este lunes en huelga, reclamando por una mejor dotación de personal y mejor atención a los pacientes, convirtiéndose en la protesta más grande del sector privado en la historia de Estados Unidos de ese gremio.

En la huelga, que está prevista para que dure tres días, están involucrados 13 hospitales. El sindicato señaló que la huelga no se trata de salarios, sino por una mayor atención que desean brindar a los pacientes.

“No estamos en huelga por nuestros salarios. Estamos luchando por la capacidad de tener algo que decir sobre nuestra profesión y el equilibrio entre el trabajo y la vida“, declaró Mary Turner, que se desempeña como enfermera de la UCI de Covid, además de ser presidenta de la Asociación de Enfermeras de Minnesota, informó CNN Business.

Según el sindicato, ha negociado con los ejecutivos de los hospitales involucrados durante más de cinco meses y sus miembros han trabajado sin contratos durante los últimos meses.

Agregó Turner que si bien ambas partes se han acercado en cuento a los salarios, aún están muy alejadas en términos económicos y no han tenido progreso en las demandas del sindicato para resolver la falta de personal, la retención y una mejor atención al paciente.

Voceros de la gerencia en distintos hospitales destacaron que no se pueden permitir atender las demandas de las enfermeras, y que están haciendo lo necesario para brindarles a los pacientes una atención ininterrumpida durante la huelga.

“Allina Health se enfoca en brindar atención segura y de alta calidad durante la huelga de tres días de la Asociación de Enfermeras de Minnesota”, apuntó en una comunicado Allina Health, propietaria de cuatro de los hospitales que están en huelga.

No obstante, algunas de las enfrermeras no querían estar en huelga, pero manifestaron que la posición de la gerencia no les dejó otra opción.

“No sentirse valorado no está bien”, declaró Brandy Navarro, enfermera del United Hospital en St. Paul, quien relató que se unió a la huelga el lunes después de trabajar en el turno del domingo en la noche. “La gente simplemente no sabe cuán mal están las cosas. Estamos defendidendo a nuestros pacientes y defendiéndonos unos a otros”.

Entretanto, Paul Omodt, portavoz de Twin Cities Hospital Group, propietario de otros cuatro hospitales en huelga, dijo que no hay conversaciones programadas para las dos partes en los próximos tres días.

“Nuestro enfoque está en nuestros pacientes en este momento”, apuntó Omodt sobre la falta de negociaciones. “Nuestros hospitales contarán con gerentes y líderes de enfermería experimentados, enfermeras de reemplazo capacitadas y algunas enfermeras itinerarias existentes”.

La naciente huelga ha sido el ejemplo más reciente de una tendencia que va en aumento de los sindicatos a declararse en huelga o amenazar con haberlo debido a las condiciones de trabajo en lugar de reclamos salariales o de beneficios.

Con información de CNN Business

También te puede interesar:

• Reducirán tamaño de las clases en las escuelas de NYC pero solo empezará de manera gradual en 2023

• Trabajadores de atención domiciliaria de la Gran Manzana exigen que se eliminen los turnos de 24 horas

• Biden se cubre con los sindicatos para seducir el voto de los trabajadores