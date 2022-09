Geraldine Bazán sobre el vínculo amoroso con Alejandro Nones: “Tuvimos ondita”

La actriz Geraldine Bazán desde hace algunos meses viene atravesando una serie de rumores por un presunto nuevo romance con Alejandro Nones, comentarios que tomaron mayor fuerza cuando ambos trabajaron juntos en ‘Corona de Lágrimas 2’, y es que muchos aseguraron que desde ese entonces se les veía que compartían mucho.

Sin embargo, fue el pasado mes de mayo cuando todo dio un giro inesperado para los fanáticos de los actores, y es que llegaron juntos al Festival de Cannes, pues para sorpresa de muchos posaron de una manera bastante romántica, lo que dejó mucho en la mente de quienes siguen su carrera profesional.

La mexicana ofreció una entrevista a ‘Saga Live’ donde no pudo escapar de las incógnitas que se tenían sobre un presunto romance con el venezolano. Por ello, mencionó que: “No pues sí, sí salimos y lo que pasa es que… somo adultos, salimos, tuvimos ondita”.

Una de las preguntas más importantes que le realizaron fue conocer si entre ellos se llegaron a besar, y es que Bazán tomó un comportamiento un poco extraño al punto de estar nerviosa y no sabía lo que debía decir. No obstante, tuvo el valor de comentar: “No quiero llegar a tantos detalles (risas), pero nada, ahorita lo adoro, es mi gran amigo y pues ya, yo ahorita estoy soltera”.

Para aliviar la tensión que se registró en ese momento, la actriz de ‘100 día para enamorarnos’ se puso a cantar el tema musical ‘Soltera’ que es interpretado por Bad Bunny, Lunay y Daddy Yankee, estrenado en el año 2019, y que sin duda se volvió una melodía para todos aquellos que no se encuentran en una relación amorosa.

Aunque Geraldine intentaba evadir por completo el tema sobre todo aquello que se vinculara con Nones, no pudo evitar aceptar que en cierta circunstancia de la vida sí quisieron que las cosas funcionaran entre ellos, pero varios motivos que no fueron detallados no se los habría permitido.

“Bueno sí, lo que pasa es que estamos intentando“, dejando a la expectativa a muchos, pues no quiere decir que más adelante no pudiera existir algo más que una amistad entre esta talentosa pareja de actores.

