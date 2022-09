MLB: El cubano Jorge Soler se queda fuera por el resto de la temporada tras una lesión de espalda

El jardinero cubano Jorge Soler, el Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, confirmó este lunes que una lesión en la espalda de la que no se ha podido recuperar le ha dejado sin esperanzas de ayudar a los Marlins de Miami en lo que resta de la temporada de la MLB.

“Yo no creo que vaya a regresar este año”, expresó Soler en un encuentro con la prensa en el LoanDepot Park, de Miami, antes del del partido de su equipo con los Rangers de Texas.

“Uno hace todo lo que puede, sigues trabajando duro. Juegas a pesar del dolor. He hecho todo lo que he podido parar mejorar, pero no ves los resultados”, dijo el jugador nacido hace 30 años en La Habana.

Esta mañana el slugger cubano Jorge Soler anunció a la prensa que lamentablemente no regresará para esta temporada.



"Realmente bastante difícil y frustrante", dijo Soler, quien ha estado lidiando con problemas continuos en su espalda.



📷@gabrielopezsant pic.twitter.com/R4fh0kEBhi — Francys Romero (@francysromeroFR) September 12, 2022

Recordó que ha tenido distintas lesiones durante su contrato, “pero nunca en la espalda, así que esto es algo nuevo” para él.

El toletero, quien cumple en Miami el primer año de un contrato de tres temporadas a cambio de $36 millones de dólares, dejó de jugar el 23 de julio debido a los fuertes dolores que padece en la espalda.

Soler fue proclamado el Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial con los Bravos de Atlanta.

Por su lesión estuvo en 72 juegos, en los que bateó para .207 con 13 dobles y 13 cuadrangulares. En ese periodo empujó 34 carreras.

Soler, quien lideró la Liga Americana en cuadrangulares en la campaña de 2019, cuando conectó 48 vuelacercas con los Reales de Kansas City, continuará con su rehabilitación en la sede del conjunto en Miami.

