Mueren tres niños luego de ser hallados inconscientes en una playa de Coney Island; madre es arrestada por presuntamente haberlos ahogado

Tres menores de edad perdieron la vida tras ser hallados inconscientes en una playa de Coney Island este lunes en la mañana, las autoridades detuvieron a la madre de los niños para ser interrogada por supuestamente haberlos ahogado.

La policía recibió un reporte cerca de la 1:40 de la madrigada de un familiar preocupado de que alguien pudo haber dañado a los tres pequeños infantes.

Cuando los agentes se apersonaron a la casa de Neptune Avenue, un hombre que se identificó como el padre de los menores abrió la puerta y expresó a las autoridades que pensaba que la madre estaba con los niños en un paseo marítimo.

Más tarde, los oficiales iniciaron la inspección del paseo marítimo y la zona alrededor en busca de señales de la madre o los infantes.

Heartbreaking: Three children, all under 7, are in the hospital after an attempted drowning. They were found unconscious on a Coney Island beach. According to police, their mom claimed her kids were missing. @ABC7NY pic.twitter.com/8BdMxgEAVE — Janice Yu (@JaniceYuNews) September 12, 2022

Fue cuando recibieron una segunda llamada de la familia que la mujer se encontraba en el malecón.

La madre, de 30 años de edad, estaba “empapada” y descalza y no hablaba con los agentes, de acuerdo con la policía de Nueva York.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial para su evaluación y en este momento está siendo interrogada en el Recinto 60 por las autoridades.

Cerca de las 4:42 de la madrugada, los funcionarios descubrieron a un niño de siete años, una niña de 4 años y otra de tres y medio inconscientes en la costa cerca de West 35th Street, a dos millas de donde fue hallada su madre en el malecón.

Section of beach where police found three children. Ages 7. 4. And three months. All pronounced dead at Coney Island hospital. 30 year old Mother suspected of drowning them but not yet charged @1010WINS pic.twitter.com/Wa0zUHyaHy — glenn schuck (@glennschuck) September 12, 2022

Los infantes fueron llevados de urgencia al Hospital de Coney Island, donde finalmente fueron declarados muertos.

Actualmente, los detectives están interrogando a la madre en lo que se investiga como un triple ahogamiento.

En principio los familiares llamaron al 911 debido a que la mujer había realizado declaraciones preocupantes en relación con la seguridad de los tres menores.

No hay señales de que haya un historial anterior de abuso o negligencia por parte de la madre, de acuerdo con la policía. #Breaking: Three young children found dead on Coney Island beach in apparent drowning; mother being questioned by police after family members called 911 over concerns for the kids' safety. Police say there was no history of abuse or neglect in the home. @TND pic.twitter.com/wmH3f74IIn— Cayle Thompson (@CayleThompson) September 12, 2022

Las autoridades pidieron a cualquier persona que haya presenciado a la madre y a los niños en cualquier momento de la madrugada o temprano en la mañana se comunique con el Departamento de Policía de Nueva York.

