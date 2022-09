Tras 20 años de matrimonio, hace examen de ADN por curiosidad y descubre triste verdad

as redes sociales nuevamente fueron noticias por difundir un extraño caso en el país de Nigeria. Al viralizarse la misma, encontraron todo tipo de reacciones. En este caso particular, un hombre de 57 años, del cual no se reveló la identidad, decidió, increíblemente, someter a sus 5 hijos a un examen de ADN después de estar casado durante 20 años. Con causas que aún siguen en investigación, debido al tiempo que pasó y la curiosidad que le despertó, esta persona se encontró con un resultado sorprendente.

Al citar a sus hijos en un hospital para hacerse los exámenes pertinentes, este ciudadano del país africano se encontró con el resultado de que no es padre de ellos. Al recibir semejante noticia, mostró un semblante completamente abatido en una publicación de la plataforma Facebook que realizó Henry Nwazuruahu Shield, ex asistente especial del ministro de FCT, Bala Mohammed, gobernador del estado de Bauchi, una localidad situada al norte del país de Nigeria y que cuenta, en un número estimado, con 637,000 habitantes.

“El hombre tiene 57 años, le hizo la prueba de ADN a todos sus 5 hijos y ninguno de los niños era suyo. Estuvo casado durante 20 años. Le están diciendo que ‘sea un hombre’. OK.”, aparece en el texto donde se publicó esta insólita historia que mostró el lado más oscuro de una persona que mantuvo un idilio con una mujer durante una gran cantidad de años, pero se encontró con un revés emocional de que sus primogénitos no son de su misma sangre.

Al tener una gran repercusión en las plataformas digitales, los usuarios que interactuaron con el post de Nwazuruahu Shield se mostraron indignados por esta historia y expresaron su descontento en los comentarios.

“¿Qué lo impulsó a hacerse el ADN 20 años después del matrimonio? ¿No hay parecido con los niños? Tal vez tenía problemas de fertilidad. Bueno, puede tener hijos a los 67 años. Los otros niños no lo abandonarán”, destacó una follower de nombre Ezii Maya Ihemanma, quien lanzó un desenlace optimista ante un escalofriante suceso.

Otro de las personas que siguió de cerca el tema, de nombre Osawe Izzi Ogie, deslizó: “Son sus hijos, eso nadie se lo puede quitar. La paternidad está más allá de la eyaculación. Si no está en ellos genéticamente, son ellos psicológicamente sus hijos, pero puede quedarse en otro universo, lejos de su esposa infiel”.

Sin tener más precisiones acerca del nombre del damnificado, ni de su esposa, un usuario de nombre Gloria se solidarizó con esta persona: “Esto es desgarrador. Hace casi 20 años que es padre responsable de 5 hijos. Tiene tantas preguntas para hacer. Él es el padre de esos niños, independientemente de quién sea su padre biológico. Ser padre es ser responsable. Pero, lo que hizo esa mujer me deja sin palabras”.

Al querer hurgar más en este curioso caso, varias personas se metieron en un terreno más íntimo y ante una oleada de consultas buscaron determinar el origen del problema: “¿Este hombre era impotente? Aunque la esposa descubriera su impotencia y decidiera seguirle el juego, ¿fue una buena decisión?”, indagaron algunas cuentas que entraron en el desconcierto general.

Te puede interesar:

* Logra reencontrarse con su hijo secuestrado hace 24 años

* Abandonó a su hijo de 5 años en la escuela al enterarse que no era su verdadero padre

* Le hace prueba de ADN a su hija para demostrarle a su esposo que no le fue infiel; termina descubriendo que no era la madre