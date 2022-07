Abandonó a su hijo de 5 años en la escuela al enterarse que no era su verdadero padre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Medios de China dieron a conocer un caso de abandono de un menor de edad, al cual sus familiares lo dejaron a su suerte en la escuela luego de que saliera a la luz una verdad que por años su madre estuvo ocultando.

Resulta ser que el niño de tan solo 5 años fue llevado por su padre a la escuela, en el horario habitual, pero nadie fue por él a recogerlo.

Al ver que era ya muy tarde, el profesor del niño, identificado únicamente como Chen, llamó por teléfono a su papá para que fuera por él; sin embargo, este le respondió que no lo haría, ya que no tenía ninguna responsabilidad sobre el menor pues se había hecho una prueba de ADN con el pequeño y con la comprobó que en realidad, él no era su verdadero padre.

Y no solo eso. El hombre le hizo saber al maestro que ante dicha revelación, ahora era la escuela la que debía hacerse responsable del niño.

Sorprendido por lo ocurrido, el profesor decidió ir a la casa del menor para entregarlo a algún familiar pero gran sorpresa la que se llevó al descubrir que en el domicilio no había nadie. Así que intentó contactar a la madre del niño, pero no lo consiguió, y entonces llamó a un tío y a uno de los abuelos del pequeño, quienes le indicaron que no podían hacerse cargo de él.

Un medio local consultó sobre el tema a un abogado, el cual explicó que el hombre, al no ser su padre biológico, no habría incurrido en ningún delito al dejarlo en la escuela, en cambio la madre si podría pasar hasta 5 años en prisión.

El pequeño fue llevado a un centro de protección por parte del gobierno y está a la espera de que algún familiar pueda responsabilizarse de él.

