Abogado de Byron Castillo responde a las ‘nuevas’ pruebas de Chile: “Ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás”

El caso del futbolista ecuatoriano Byron Castillo y su supuesta falsa nacionalidad ha vuelto a cobrar vida a falta de tres días para que la FIFA emita una sentencia sobre la apelación interpuesta por Chile luego del primer fallo dictado por el ente futbolístico internacional, el cual favoreció a la selección de Ecuador.

Ante esto, Andrés Holguín, abogado de Castillo fue contundente al afirmar que en este audio que fue presentado por Chile en con la intención de sacar a Ecuador del Mundial Qatar 2022, “no se podía certificar que era del jugador. No es nada nuevo y está descartado”.

Abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, dice que "es perder el tiempo y distraer al jugador por una estupidez que publicaron". También analiza el tema Celso Vásconez, cual sería el peor escenario ⤵️ #MundoDeportes con @eduandinoe



La entrevista ➡️: https://t.co/yto5qrggRq pic.twitter.com/9iLlgv4eP4 — FmMundo 98.1 (@fmmundo) September 13, 2022

Este lunes el medio inglés Daily Mail, publicó un audio en el que supuestamente Byron Castillo reveló que sí nació en Colombia y que las autoridades futbolísticas ecuatorianas le ayudaron a nacionalizarse y mintieron en los documentos de identidad.

En ese sentido, Holguín insistió en una entrevista a una radio de Quito, que “el audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo”.

Asimismo, el abogado aclaró que “en el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación. Esto no afecta en nada”.

Por último, el letrado consideró que esto se trata de un intento desesperado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile para sacar a Ecuador de la Copa del Mundo y tomar su lugar. “En nada cambia este audio. Ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás”, subrayó.

La respuesta de la FIFA sobre la apelación de Chile se dará a conocer este jueves, pero antes, la Federación Ecuatoriano de Fútbol ha informado que fue citada por el ente rector del fútbol internacional junto a Byron Castillo para comparecer en una audiencia.

Cabe recordar que Ecuador clasificó al Mundial Qatar 2022 tras finalizar en el cuarto lugar de las eliminatorias mientras que la selección chilena quedó en el séptimo lugar.

Lea también:

– Chile revive sus esperanzas de ir al Mundial Qatar 2022 tras nuevas revelaciones del caso Byron Castillo

– Ecuatoriano Byron Castillo rompe el silencio y envía un mensaje de paz a Chile

– Byron Castillo ficha con el León de la Liga MX tras fallo de la FIFA a favor de Ecuador