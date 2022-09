Jennifer López se fue de compras a un mercado popular en Los Ángeles

Jennifer López estuvo de compras en un mercado popular de Los Ángeles. La ‘diva del Bronx’ estuvo visitando diversos negocios y viendo la mercancía que ofrecían en compañía de una amiga, de su hija Emme y un amigo de esta.

En ‘El Gordo y La Flaca’ fue que captaron las imágenes de la esposa de Ben Affleck caminando bajo el sol de Los Ángeles y comprando algunas cosas en estos negocios al aire libre. En el reportaje publicado por el programa de Univision en su cuenta de Instagram detallan que en uno de los negocios que visitó la cantante no se enteraron de quién era ella.

Incluso, la ‘diva del bronx’ recibió la atención de algunos fanáticos que le pidieron fotografías, pero ella decidió no tomarselas.

Los artículos que la intérprete compró en este popular mercado los guardó en una elegante bolsa de Christian Dior. En esta tarde de compras Jennifer López usó un vestido verde atado a su cuello, el cabello recogido en una cola alta y lentes de sol.

Esta visita de la artista a este popular mercado despertó los comentarios de los usuarios de las redes sociales. Estos son algunos de los que dejaron los internautas:

“Es humana y a quien no le gusta ahorrar y el dinero no cae del cielo se gana y con mucho esfuerzo”, “Se le ve q es tacaña”, “Eso está bien, tanto lujo y excentricidades al ojo público, estar un poco relax en la calle es maravilloso para ella y da otro aire a su público”, “No deja de ser humana, normal”, “A todos el mundo le gusta una buena rebaja”, “Así son todas la gente rica no te tome de sorpresa eso”, “Los boricuas y dominicanos pedimos rebajas en los pulguero y mercados es algo muy normal” y “Ella trabaja por lo de ella también no le regalan su dinero. Aún teniendo suficiente no quiere decir que lo tenga que regalar”, señalaron los usuarios de Instagram en la publicación de ‘El Gordo y La Flaca’.

