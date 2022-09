Laura Bozzo arremete contra el rey Carlos III y le dice ‘bruja cavernícola’ a Camilla

Laura Bozzo una vez más arremete contra el rey Carlos III. La conductora de televisión de origen peruano no perdona al nuevo monarca, quien ascendió al trono tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II.

Y es que Bozzo alega que el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camilla, utilizaron a Lady Diana, la ex esposa de Carlos y madre de sus dos hijos. “Me da asco que gente como esa sean ahora los reyes después de todo lo que le hicieron a Diana. A Diana la utilizaron para procrear hijos y para que Carlos pudiera seguir con Camilla. Diana es un ejemplo para mi, esa una maravilla de mujer y para mi Carlos y la bruja esa cavernícola horrenda no existen”, expresó la ex participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Estas no han sido las primeras palabras que Bozzo le dedica al ahora rey y a su reina consorte. Cuando se anunció el fallecimiento de la reina Isabel II la conductora manifestó su enojo contra Carlos, a quien le corresponde el trono por ley, y contra Camilla.

“Una pena que la que destruyó el matrimonio de Carlos sea ahora la reina Camila la que armó la boda con Diana y seguir siendo la amante. Pienso en Diana y me parte el cómo dijo era un matrimonio de tres. Para mi no merecen ningún respeto. Nadie puede ser feliz causando la desgracia y ellos dos tienen la muerte de la verdadera reina de corazones en su conciencia”.

Camilla se convierte en reina debido a un deseo de la reina Isabel II. “Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él ya su esposa, Camilla, el mismo apoyo que me han dado a mí; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte mientras continúa con su leal servicio”, precisó la monarca en un comunicado difundido el 5 de febrero de este año.

