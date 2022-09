Shakira recibe el amor de sus fans en Barcelona y los saluda con una gran sonrisa

Shakira estuvo por Barcelona grabando un nuevo videoclip junto al reggaetonero boricua Ozuna y los fanáticos de la colombiana no dejaron pasar la oportunidad de acercarse al lugar donde se estaba rodando el video para saludar a la intérprete de ‘Te felicito’.

En un video que publicó Shakira en su cuenta de Instagram se ve a los fanáticos de la cantante esperándola mientras ella baja de una camioneta y los saluda con mucho amor y una gran sonrisa en el rostro, mientras ellos gritan. “Shakira, Shakira” entonaron las muchas personas que estaban en el lugar, al anochecer.

“Gracias por acompañarme toda la noche con sus sonrisas, cariño y efusión”, escribió Shakira para acompañar el video que ya tiene más un millón de me gustas en Instagram.

En otro video que publicó la intérprete se le ve abrazando a Ozuna en el set de grabación y ella le dedicó un mensaje al artista reconocido por temas como ‘Siguelo bailando’ y ‘Adicto’: “Ozu! Eres un campeón como aguantaste las tantas horas de rodaje continuo. Un placer trabajar contigo!!! Mereces el éxito que has conseguido!!” le dijo la colombiana. “Love you mi shak La Reina del mundo @shakira”, le respondió Ozuna en los comentarios de esta publicación.

Asimismo, tras llegar a España Ozuna le dedicó un piropo a Shakira: “Que hermosa eres”, le escribió el cantante a la colombiana a través de su cuenta de Twitter.

Se desconoce si este tema y el videoclip forman parte de un proyecto musical de Ozuna o uno de la colombiana. Mucho se ha rumorado sobre un nuevo álbum de la intérprete de ‘Te felicito’, la cual no saca un disco al mercado desde ‘El Dorado’, en 2017, el cual tuvo una edición en vivo en 2019. A pesar de no haber sacado un nuevo disco ella ha estrenado varias canciones, incluidas colaboraciones, tales como ‘Te Felicito’, ‘ Don’t you worry’ y ‘Don’t Wait Up’.

Sigue leyendo: Shakira celebra los 91 años de su padre con un emotivo mensaje que recuerda los duros momentos que han pasado

Shakira le responde a Rosalía luego de que la española le confesara todo su amor

Rosalía suelta su gran amor por Shakira en su concierto en Colombia