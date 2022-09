Chayanne es criticado por el aspecto de su rostro y sus fanáticos dicen “ya no eres el mismo”

El cantante Chayanne en las últimas horas se volvió tendencia en las redes sociales por un video que publicó el pasado mes de junio donde se le puede ver su rostro bastante cambiado, y es que sus más de 6,7 millones de seguidores de la aplicación de la camarita han asegurado que se habría realizado un nuevo retoque estético para mejorar su apariencia a sus 54 años.

El intérprete de ‘Humanos a Marte’ ha dejado a lo largo de su carrera artística una gran trayectoria donde siempre ha resaltado por todos los éxitos que ha logrado. Además, las letras de sus canciones han cautivado durante años a quienes les gusta ese género musical. Sin embargo, en las últimas horas muchos han manifestado su descontento hacia él.

“Cuando se le pase el efecto del botox (4-5 meses) que no se vuelva a inyectar“, “Hasta aquí llegó mi admiración, con botox ya no eres el mismo, hay que saber envejecer con dignidad”, “No hace falta que te hagas más cirugías, eres guapo al natural”, “Por qué no acepta la vejez con valentía?”, “Nooooo, ahora sí te ves viejo, no necesitabas eso, eras muy lindo cometiste un error”, “Por qué te operaste? Tú no lo necesitabas, eras perfecto”, fueron algunas de las impresiones.

Pese a que el video ya tiene varios meses de haber sido publicado, hasta el momento cuenta con más de 5,600 comentarios y supera las 917,000 reproducciones. Lo más llamativo es que son infinidades de personas las que resaltan que ya han perdido su “admiración” hacia él por ver su rostro sin arrugas, pues muchos han escrito en menos de 24 horas lo que opinan en el mencionado post sobre estos “arreglitos”.

Las personalidades que se deben a su público sin duda siempre han temido al mostrarse como en realidad son, y es que con el pasar del tiempo todos van envejeciendo, comprendiendo que es un proceso natural de la vida. Por ello, son muchos los que aprovechan los avances de la tecnología para poder aparentar menos edad de la que en realidad tienen.

