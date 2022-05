Lucía Méndez asegura que rechazó a Chayanne, pero no pudo resistirse a los encantos de Luis Miguel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz y cantante Lucía Méndez se dio a conocer a principios de la década de los años 70 cuando la nombraron

“el rostro” del diario El Heraldo de México y se convirtió rápidamente en una de las estrellas más conocidas de su época.

Entre sus muchos pretendientes se encontraba el mismísimo Chayanne, que le dejó muy claro su interés por conquistarla a pesar de que él bastante más joven que ella.

Lucía Méndez recuerda todo lo que pasó entre Luis Miguel y ella en una noche de copas ​🍷​ Mira #ConPermiso, viernes 9:30 p. m. MEX por #Unicable pic.twitter.com/SfOtSNOVeT — Unicable (@UnicableOficial) April 27, 2022

El cantante puertorriqueño dio el primer paso para tratar de conseguirlo después de un festival que se realizó en Miami, pero no fue el único que aquella noche estaba interesado en la protagonista de la exitosa telenovela ‘Viviana’.

Con solo 17 años, Chayanne subió a la habitación donde estaba hospedada la cantante, quien entonces tenía 30, para ‘saludarla’, y eso fue todo lo que logró hacer.

“Era algo así como mi fan perdido, Chayanne, de verdad. Entonces llego y me dijo no sé qué. Pero le respondí: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor. No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne'”, recordó la actriz entre risas durante una participación en el programa ‘Con Permiso’.

Justo después de haber rechazado a Chayanne, Luis Miguel, quien en esos años ya era famoso, se presentó en su puerta con una botella de champagne en la mano.

“De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20. Dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y digo: ‘¿Qué onda, Micky?’, me dice: ‘Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste’“, recordó.

Antes de que Lucía pudiera decirle nada, él le explicó que se sentía muy mal, así que tenía que desahogarse con alguien y le parecía que ella era la persona perfecta para escucharle.

“Entonces, entra, se sienta, y me empieza a platicar. Que si estoy harto de no sé qué… ya sabes cómo es Micky de inteligente para platicar”, comentó la artista.

A Luis Miguel le sonrió la suerte mucho más que a Chayanne a pesar de que ambos tenían la misma edad, porque al final las cosas entre Lucía y él subieron de tono, hasta que, con “una copas de más”, pasaron su primera noche juntos.

