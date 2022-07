Deslindan a Chayanne de la política chilena, asegurando que él nunca se involucra en temas los políticos de ningún país

Luego de que hace un par de días el presidente de Chile compartiera un meme de Chayanne haciendo propaganda política del país accidentalmente, el cantante aclara que no tiene nada que ver con el hecho.

Los representantes del boricua emitieron un comunicado de prensa que fue compartido en Instagram en el que se asegura que él nunca ha formado parte de ese tipo de acciones y detalla que, de continuar con estos señalamientos en su contra podría haber acciones jurídicas en contra de los responsables.

“Chayanne nunca se involucra en temas políticos, nunca apoya campañas políticas de ninguna índole. En consecuencia, pedimos a las personas o entidades que continúan haciendo uso indebido de su nombre e imagen que se abstengan de seguir haciéndolo, ya que se está incurriendo en algo que podría traer acciones legales”, se lee en el escrito. View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

Asimismo, se señala que la única relación que existe entre el intérprete de temas como “Torero”, “Fiesta En América” y “Tiempo De Vals” y el país sudamericano es el cariño y fidelidad que existe entre el artista y sus seguidores.

