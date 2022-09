El guardaespaldas de Shakira conquistó a las fanáticas tras un video que publicó la colombiana

Shakira publicó un video en el que saluda a los fanáticos que la esperaron durante la noche para verla mientras ella grababa un video musical con Ozuna en Barcelona. Allí se le ve a la artista colombiana bajando de una camioneta en medio de los gritos de sus seguidores, a quienes saludó con una gran sonrisa en el rostro.

El audiovisual apenas dura unos segundos, pero hubo un detalle que llamó la atención de muchas de las seguidoras de la nacida en Barranquilla: el guardaespaldas que la acompaña. En el video se ve a un hombre alto cuidando a Shakira mientras esta baja de la camioneta, pendiente de todo lo que sucede alrededor de la artista para cuidarla. El hombre, luego de que Shakira bajó del vehículo, la siguió puertas adentro.

Los comentarios sobre el sujeto que lució una camisa blanca con pantalón negro u una bolsa que cruzaba por su torso no se hicieron esperar. Estos son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Shakira: “El guardaespaldas 🔥😍😵‍💫”, “Está mejor que Piqué”, “también se me fueron los ojos al guardaespaldas jajajaja”, “Como la película de Whitney Houston y Kevin Costner: que se quede con su guardaespaldas”, “yo quiero a alguien que me cuide asi” y “Lo vi primero que a Shakira”.

Previo a este video ella publicó uno en el que le da un gran abrazo a Ozuna desde el set donde grabaron el video musical. Ella, en el mensaje, halagó al cantante boricua por el trabajo que hizo durante las horas de grabación: “Ozu! Eres un campeón como aguantaste las tantas horas de rodaje continuo. Un placer trabajar contigo!!! Mereces el éxito que has conseguido!!”, le dijo Shakira.

“Love you mi shak La reina del mundo”, fue lo que le respondió Ozuna en los comentarios de la publicación.

