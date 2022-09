Gleyber Torres disparó doble y Aaron Judge dos jonrones para que Yankees doblegara a Red Sox en extrainning [Videos]

Un doble de Gleyber Torres comandó este martes una sufrida victoria 7-6 en extrainning de New York Yankees ante su eterno rival Boston Red Sox, en un encuentro donde Aaron Judge sigue dando muestras de poder al conectar dos cuadrangulares para la causa.

El venezolano Torres terminó siendo el héroe de la jornada para Yankees al conectar el milagroso batazo a pesar de haber llegado al home sin éxito en cuatro turnos.

Pero en el quinto turno terminó por dar el batazo clave ante los envíos de Jeurys Familia, al mandar la pelota entre el jardín derecho y central para impulsar las tres carreras que representaron la ventaja definitiva para los Mulos.

Junto al aporte ofensivo de Torres la estrella de Yankees Aaron Judge también terminó siendo determinante al batear sus cuadrangulares 56 y 57 de la temporada.

El primero de ellos llegó en el 6to inning cuando mandó la bola a la banda contraria entre jardín derecho y central mientras que el segundo jaló la pelota para depositarla en el jardín izquierdo por encima del ‘Monstruo Verde’ del Fenway Park en Boston; incluso en la toma es difícil apreciar dónde cayó el batazo y se presume que salió del estadio. A Judgian Blast 🔥@TheJudge44 👨‍⚖️ pic.twitter.com/mmev0mz61g— New York Yankees (@Yankees) September 14, 2022 2nd of the game. 57th (❗️) of the year. #ALLRISE pic.twitter.com/xdngqn05GD— New York Yankees (@Yankees) September 14, 2022

Con el triunfo Yankees alcanzó su victoria 86 en la temporada 2022 y se mantiene líder en la División Este de la Liga Americana, con seis juegos de ventaja sobre Toronto Blue Jays.

