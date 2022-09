Precio promedio de vehículo nuevo en EE.UU. en agosto superó el récord de julio

Datos publicados por Kelley Blue Book, una empresa de Cox Automotive, señalan que el precio promedio pagado por un vehículo nuevo en EE.UU. en agosto superó el récord de julio y mantuvo el precio promedio de transacción (ATP) sólidamente por encima de la marca de $48,000 dólares.

El ATP de vehículos nuevos de Kelley Blue Book aumentó a $48,301 en agosto de 2022, superando el máximo anterior de $48,080 establecido en el mes anterior. Los precios de agosto de 2022 aumentaron un 0.5% ($222) mes tras mes desde julio y un 10.8% ($4,712) año tras año desde agosto de 2021.

Hyundai, Land Rover, Honda y Kia continúan mostrando la mayor solidez de precios en el mercado, negociando entre 5 y 9% sobre la etiqueta el mes pasado. Ram, Volvo, Lincoln , Buick y las marcas italianas más pequeñas Alfa Romeo y Fiat mostraron la menor fortaleza de precios, vendiendo 1% o más por debajo del MSRP en agosto.

“Los precios siguen siendo altos y suben progresivamente cada mes”, dijo Rebecca Rydzewski, gerente de investigación de información económica y de la industria de Cox Automotive. “Los niveles de inventario de vehículos nuevos aumentaron hasta agosto y ahora alcanzan el nivel más alto desde junio de 2021. Sin embargo, la oferta de segmentos populares, como subcompactos, híbridos y vehículos eléctricos, sigue siendo muy baja. Los fabricantes de automóviles se están enfocando en construir y vender con un margen alto. Esencialmente, la combinación de productos es el factor principal que mantiene los precios altos”.

El precio promedio pagado por un vehículo nuevo que no es de lujo el mes pasado fue de $44,559, un aumento de $132 mes tras mes y un récord para vehículos de este tipo, superando el máximo establecido el mes anterior. Los compradores de automóviles en el segmento que no es de lujo pagaron en promedio $1,102 por encima del precio de etiqueta, un aumento con respecto al mes anterior. Los compradores que no son de lujo pagaron casi un 2% por encima del MSRP en agosto, en comparación con el 1% por encima del MSRP hace un año. Un punto positivo para los compradores fue que los compradores de camionetas pagaron $142 por debajo de la etiqueta en agosto.

En agosto de 2022, el comprador de lujo promedio pagó $65,935 por un vehículo nuevo, $878 más que el mes anterior, cuando los ATP de lujo alcanzaron un récord de $65,057. Los compradores de lujo continúan pagando más que el MSRP por vehículos nuevos, aunque los precios tienden a acercarse más a los precios de etiqueta. La participación de vehículos de lujo también sigue siendo históricamente alta, aunque la participación disminuyó al 17.5% de las ventas totales en agosto desde el 17.7% en julio. La alta participación de las ventas de artículos de lujo está ayudando a impulsar el ATP de la industria en general.

El reporte indica que el precio medio pagado por un vehículo eléctrico (EV) nuevo aumentó en agosto un 1.7% respecto a julio y aumentó un 15.6 % respecto al año anterior. El precio promedio de un vehículo eléctrico nuevo, más de $ 66,000, según estimaciones de Kelley Blue Book, se mantiene muy por encima del promedio de la industria, alineándose más con los precios de lujo que con los precios convencionales.

Los incentivos disminuyeron levemente en agosto frente a julio, manteniéndose históricamente bajos en solo 2.3% del precio promedio de transacción. Hace un año, los incentivos promediaban el 5.5% del ATP.

Para más detalles y precios de todos los vehículos, ingrese aquí.

