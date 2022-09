Jomari Goyso y Francisca discuten públicamente, el crítico de Univision no está de acuerdo en darle voz a los “haters”

Jomari Goyso y Francisca Lachapel son muy amigos, pero en ocasiones esa amistad los lleva a compartir opiniones fuertes sobre lo que hace el otro, claro está que todo nace desde el amor y la amistad que los une, ya que al final del día están del mismo lado, aún cuando en esta conversación que te mostraremos a continuación parezcan contrincantes.

¿Pero, por qué empezó esta discusión?, aquí te lo explicamos todo.

Resulta y acontece que Francisca abrió en Instagram una sección de preguntas y respuestas. En el caso de las celebridades es evidente que el flujo de preguntas será mayor que el de una persona común, sin embargo, al igual que cualquier otro usuario de la red, siempre será el dueño de la cuenta en donde todo empezó quien elige cuáles serán las consultas que responderá y que por ende terminarán siendo visibles dentro de sus historias de Instagram, y es aquí en donde surge el malestar de Jomari.

A la apertura de contestar preguntas del público, que inició Lachapel, se unió un “hater” que sin temor a nada le escribió lo siguiente: “¿Por qué eres tan fea?”, todo lo que Francisca respondió te lo contamos aquí.

El hecho de que Francisca expusiera esta situación a la luz pública es lo que Jomari no aprueba. Para el español, que también ha sido víctima de bullying en el pasado, no es correcto darle voz y luz a una pregunta que para él proviene desde la oscuridad de otro ser humano. Jomari Goyso a su manera entiende lo que su amiga intentó hacer, más no comparte sus formas.

Francisca por supuesto defiende su postura y su manera de actuar, fue así como este intercambio de pensamientos los llevó a discutir, pero ojo que en este tema que cada uno a su manera tiene parte de razón. Ya que hay que decir que la conductora de Despierta América demostró que al “odio” se puede responder con educación y ecuanimidad. Ya que al final del día, Francisca demostró que ella al igual que cualquier otra persona de a pie vive recibiendo ataques sin razón por su apariencia física, y esto desde los inicios de su carrera.

Pero, también es cierto que Goyso tiene un punto válido al exponer que en ocasiones no es bueno obrar de esta forma, ya que de una u otra forma la persona que envió el mensaje obtuvo lo que buscaba, su pregunta no sólo llegó a ojos de Francisca Lachapel, sino que al ella hacerla publica le dio voz, y así también se abrió un debate que podría ser innecesario, ya que muchos pueden entonces participar y opinar sobre lo que consideran es belleza en ella o no.

Aquí les compartimos la discusión pública de Francisca Lachapel y Jomari Goyso:

