Peleadora ganó más de $25,000 dólares en OnlyFans al mostrar sus senos como celebración luego de noquear a su rival [Video]

Una peleadora australiana llamada Tai Emery se viralizó hace pocos días luego que las imágenes de su pelea en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) recorrieran el mundo entero y no precisamente por el nocaut que le propinó a su rival, sino porque decidió festejar con el público dejando sus senos al aire.

La adrenalina de haber conquistado su primer combate con un KO casi fulminante se apoderó del cuerpo de Emery quien no dudó para subirse a las cuerdas del octágono y quedarse en topless ante la mirada atónita de todo el público.

“Honestamente, mi personalidad es un poco loca, salvaje y libre, y creo que, por lo general, no hay nada más liberador que salir y decir, ‘ah, muestren las t….’“, comentó Emery luego del combate.

Lo que no contaba la luchadora es que las imágenes se volverían un fenómeno en redes sociales y eso impactaría -para bien- en su vida y sus ingresos, porque luego de la acción una cuenta suya casi sin interacción en OnlyFans subió de inmediato y le representó más de $25,000 dólares en ganancias.

El video que se volvió tendencia le atrajo más de 2,500 suscriptores nuevos a la plataforma de contenido para adultos cuando habitualmente contaba con 40, lo que le devengaría de conservarlos un monto de más de $300,000 dólares en un año.

También comentó que en su cuenta de Instagram triplicó sus seguidores que pasaron de 45,000 a casi 130,000 internautas.

Se desconoce cuando será la nueva pelea de Tai Emery pero seguro los fanáticos van a estar muy pendientes porque la propia peleadora aseguró que no será la última vez que vuelva a realizar esa celebración.

Mira el video aquí: Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC! 🙈👀



“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022

