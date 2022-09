Alicia Machado sobre Meghan Markle: “Quiso hacerlo al revés, al príncipe convertirlo en sapo”

Alicia Machado habló sobre Meghan Markle y el príncipe Harry en una publicación de ‘La Mesa Caliente’ en donde señalan que los hijos de la pareja no recibirán el título de “su alteza real” y solo podrán ser llamados “príncipe” y “princesa”, debido a una decisión que en su momento tomó la fallecida reina Isabel II y que ahora reafirma el rey Carlos III.

Fuentes allegadas a la familia real aseguran que Harry y Meghan están furiosos con está decisión, a pesar de que ellos renunciaron a ser miembros activos de la Familia Real hace algunos años, alejándose de los compromisos que debían cumplir y renunciando a su salario.

Ante esto reaccionó Alicia Machado con críticas hacia la esposa del príncipe Harry: “Ella quiso venir a hacerlo todo al revés, al príncipe convertirlo en sapo y a llevar el resentimiento social típico a la monarca inglesa! Viva el Rey”, escribió Machado en los comentarios del video en el que Myrka Dellanos está explicando la situación que ocurre con el título de los hijos del príncipe Harry.

Muchas otras personas también reaccionaron ante esta noticia señalando que la pareja había decidido renunciar a todo y que no deberían molestarse por el hecho de que sus hijos no reciban el trato de ‘su alteza real’. Además, algunos culparon a Meghan Markle de la situación:

“Bueno ellos decidieron renunciar a todo, no deberían ni molestarse por eso. En realidad al renunciar no se le puede dar ningún tratamiento de realeza, si ellos se niegan a todo”, “Todo por culpa de Meghan, sacando a Harry de la realeza”, “Quiso arrastrar sus hijos a ser plebeyos”, “Pues los dos renunciaron a la realeza, no sé porque esperan un título para sus hijos. Sería lo más obvio y sobretodo Meghan que habló muy mal de la familia real”, “Pero si ellos decidieron renunciar a todo lo de la realeza, que trabajen y vivan felices en USA” y “Yo la verdad estoy de acuerdo con el Rey Carlos porque ella no respeta y habla mal de ellos y ahora quiere beneficios. Que se pongan a trabajar y paguen sus cosas”, dijeron algunos usuarios de las redes sociales.

