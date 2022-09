Las críticas rodean a Camilla, la reina consorte de Inglaterra: dicen que se parece a Cruella de Vil

Camilla se convirtió en reina consorte tras la muerte de la reina Isabel II y muchos comentarios se han hecho en las redes sociales sobre la esposa del rey Carlos III.

Algunas personas no dejan de recordar la historia que envuelve a Camilla, el rey Carlos III y a la fallecida Lady Diana, quien fue la esposa de Carlos y madre de sus dos hijos. Una de las que no los perdona y ni olvida es Laura Bozzo, quien asegura que Carlos y Camilla no deberían ser reyes por la historia que comparten con Diana de Gales.

En redes sociales muchos apoyan a Bozzo y manifiestan su descontento o críticas hacía la ahora reina consorte. Estos son algunos de los comentarios que dejaron en una publicación de ‘People en Español’, en la que se ve a Camilla en el funeral de la reina Isabel II, con un atuendo negro y sombrero.

“Cruella De Vil”, “Se parece a la sra de los 101 Dálmatas”, “Me perdonan pero mi favorita era Lady Di”, “Le falta elegancia, puede usar las joyas más lujosas y los vestidos más costosos. Nada le luce”, “Siempre será la amante”, “La amante siempre quiso llamar la atención y ahora cree que es su momento, pobrecita, siempre va a vivir bajo la sombra de la princesa Diana” y “Aunque luzca Las mejores joyas y ropa sigue siendo para nada bonita” le han dicho a la reina consorte.

Camilla se convirtió en reina consorte debido a un deseo de la reina Isabel II, quien lo manifestó en una carta publicada el 5 de febrero de este año, en la víspera del 70 aniversario de su llegada al trono.

“Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él ya su esposa, Camilla, el mismo apoyo que me han dado a mí; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte mientras continúa con su leal servicio”, expresó la reina Isabel II.

Sigue leyendo: Laura Bozzo arremete contra el rey Carlos III y le dice ‘bruja cavernícola’ a Camilla

En ‘Despierta América’ siguen de luto por la reina Isabel II y al público no le gusta: “Ya párenle”

Laura Bozzo arremete contra el rey Carlos y su esposa Camilla: “Una pena que la que destruyó el matrimonio de Carlos sea ahora la reina”