En ‘Despierta América’ siguen de luto por la reina Isabel II y al público no le gusta: “Ya párenle”

En ‘Despierta América’ siguen de luto por el fallecimiento de la reina Isabel II, el cual se registró el pasado 8 de septiembre. La monarca de Inglaterra dio su último suspiro en Balmoral, en compañía de sus seres queridos.

La noticia ha recorrido el mundo y en todos los programas de entretenimiento no le ha perdido la pista a todos los detalles que se han generado tras la muerte de la reina. En ‘Despierta América’ han seguido e informado sobre todo lo que tiene que ver con esta situación y lo han hecho vistiendo de negro, guardando luto.

Tras casi una semana de la muerte de la monarca en el show siguen recibiendo críticas porque continúan vestidos de negro: “Pero ya párenle con el luto, ni que se les haya muerto un familiar”, “Doña mechi, deciles que no vale la pena vestirse de NEGRO mas ya está bueno”, “Por Dios, todavía en Despierta América se están vistiendo de negro por la muerte de la reina de Inglaterra. ¿Qué tiene que ver la reina de Inglaterra con nosotros los latinos, y el resto del mundo?”, “Yo si veo esto ridiculo, vistiendo de negro, es increible” y “¿Cómo por qué de luto? no lo hicieron ni con Don Vicente Fernández, ¿se volvieron ingleses ahora?” les escribieron en los comentarios de un video que se publicó en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’.

Hace algunos días los conductores de este programa también fueron criticados por los televidentes precisamente por vestir de negro tras la muerte de la reina Isabel II:

“Todos de negro, no sabía que eran ingleses”, “Todos son doble moral, cuantas cosas no pagan en Latinoamérica y ustedes ni se inmutan, ahora están todos de negros rindiendo homenaje a alguien que no nos ha aportado nada a nosotros porque no pertenecemos a ese mundo”, “Les falto llorar…”, fueron parte de los duros comentarios que recibieron.

