Gobernador de West Virginia firma proyecto de ley para prohibir el aborto con pocas excepciones

El gobernador de West Virginia, Jim Justice, anunció este viernes la firma de un proyecto de ley para prohibir el aborto, salvo escasas excepciones por motivos médicos, violación o incesto.

De esta forma, West Virginia se convierte en el segundo estado en aprobar un proyecto de ley restrictivo sobre el aborto desde la anulación de Roe vs Wade en la Corte Suprema.

La legislatura liderada por el Partido Republicano aprobó el Proyecto de Ley 302 de la Cámara de Representantes el martes en una sesión especial, informó CNN.

Las restricciones entran en vigor de inmediato, y las sanciones penales del proyecto de ley entrarán en vigencia en 90 días. Sin embargo, HB 302 permitirá excepciones para casos de violación o incesto hasta las ocho semanas de embarazo para adultos y las primeras 14 semanas a menores de edad, que deberá ser informado por la policía al menos 48 horas antes del aborto.

Asimismo, se permitirán excepciones en caso de que el embrión o feto no sea viable, si existe alguna emergencia médica o un embarazo ectópico, que ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero y no puede sobrevivir.

“Hice exactamente lo que dije que haría: lo firmé”; apuntó el gobernador Justice en una conferencia de prensa este viernes en la mañana.

El funcionario señaló que estaba orgulloso de la firma, pues cree que esta medida ayudará a “proteger la vida”, algo que considera “importante”.

Los legisladores del estado no podían llegar a un concenso sobre los detalles clave del proyecto de ley en julio, cuando la propuesta se estancó. No obstante, con el regreso de la legislatura, los defensores del derecho al aborto criticaron a los legisladores por votar finalmente para que se concretara la restricción luego de semanas de discusiones a puerta cerrada.

El aborto era legal en West Virginia desde julio hasta las 20 semanas de embarazo, luego de que una jueza de un tribunal estatal precisara que decidió bloquear una prohibición estatal del aborto que existe desde el siglo XIX.

En septiembre, la justicia convocó a los legisladores a una sesión especial, y de último momento, agregó el aborto a la agenda legislativa.

La ley establece que una persona que no sea profesional médico con licencia que realice un aborto en violación de la ley podría incurrir en un delito grave, por lo que enfrentaría 10 años de cárcel.

Del mismo modo, los abortos espontáneos, los mortinatos, la fertilización in vitro y el tratamiento médico que resulte en la muerte accidental o no intencional de un feto no se considerarán abortos.

Los proveedores de servicios de aborto deberán informar los abortos, y en caso de una menor de edad, estarán obligados a notificar a los padres.

En respuesta, la directora de asuntos públicos de Planned Parenthood South Atlantic, Alisa Clements, alertó que la ley “será mortal para la gene de nuestro estado”.

“Las excepciones en este proyecto de ley son tan limitadas y tan estrictamente restringidas que hará que sea extremadamente difícil para las personas en situaciones vulnerables, incluidos menores y sobrevivientes de agresión sexual, obtener la atención que necesitan”, precisó Clemens en un comunicado.

Con información de CNN

