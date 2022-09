Adamari López dice que quizás el amor de su vida le escribió, pero ella no le ha contestado

Adamari López cada día a través de sus videos en Instagram da mensajes que causan risas, y a veces controversias, entre sus seguidores. En esta oportunidad la presentadora de televisión boricua aseguró que probablemente el amor de su vida le ha enviado mensajes, pero ella no ha contestado.

“Tal vez el amor de mi vida es uno de esos hombres que me escribe y no les contesto”, dijo la conductora de ‘Hoy Día’ por Telemundo con mucha sorpresa, sosteniendo su celular, con una camisa blanca y el cabello lacio sobre sus hombros y espalda.

Con este nuevo video Adamari López consiguió más de 47,000 me gustas en unas pocas horas. Este tipo de contenido normalmente genera cientos de risas en los más de 8 millones de seguidores que tiene la boricua en su cuenta de Instagram, pero también le ha generado críticas pues algunas personas en varios videos han asegurado que ella no supera algunas cosas del pasado, tal como la relación que mantuvo con Toni Costa, padre de su hija Alaïa, quien ahora mantiene un noviazgo con Evelyn Beltrán, y envía indirectas a través de sus videos.



En un video donde López asegura que no guarda ni dinero ni rencor, muchos fueron los comentarios que le dejaron acerca del tema: “Pura indirectas. Se ve que no está feliz”, “Por favor deja de mandar directas. Eso demuestra rencor… Enfócate en ti que eres bella”, “Hace tik tok siempre tirando indirectas ¿por qué no graba cosas productivas?” y “Nena supéralo! ¿Cuál es la necesidad?”, le dijeron a la boricua.

Sigue leyendo: Adamari López bate el chocolate en ‘Hoy Día’ y dicen: “Sin ella ese programa es aburrido”

A Adamari López le dicen “estabas opacada con Toni”

Adamari López dice que no guarda dinero y mucho menos rencor