Cámara capta el hilito dental de Khloë Terae que se pierde desde abajo

La modelo canadiense Khloë Terae no teme ser atrevida, tampoco enseñar poco o mucho. Al contrario, celebridades como esta belleza rubia encuentran verdadero placer en lucir por completo la sensualidad de su cuerpo, demostrar que no hay pieza de lencería que se les resista, que no las favorezca. Saben que así enamoran, cautivan y atrapan los sentidos de su público.

Khloë Terae ha llevado esto al punto de grabar un erótico video con el único fin de dejarle así un mensaje a su futuro esposo.

La cámara graba el cuerpo de la modelo desde la parte más baja de sus piernas, para ir subiendo y así llegar a captar el hilo dental de Terae desde abajito. El resto de la pieza de lencería es además de turquesa, transparente.

El conjunto completo lo ha mostrado la modelo lo expuso recostada sobre una cama cubierta de pétalos de rosas rojas. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

