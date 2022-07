Khloë Terae mostraba su trasero con un hilito nude cuando se pegó tremendo sentón: cayó sobre unas rocas lisas en la playa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Khloë Terae se fue a la playa con unas amigas. Todo indica que buscaban un lugar apropiado para grabar videos y tomar fotografías, y mientras se acercaban al lugar indicado, caminaban sobre piedras lisas. La cámara captaba la espalda de la modelo cuando esta se pegó tremendo sentón.

La sexy modelo canadiense estaba mostrando su hilito de bikini nude, mientras caminaba sobre las rocas lisas en la playa cuando se fue de espaldas, dio un terrible sentón y terminó acostada boca arriba a la espera de una pequeña ola…

Terae comentó que al menos posee un buen trasero que le permitió amortiguar la caída. Porque del sentón hasta se deslizó por unos segundos. Esperamos que no se haya lastimado.

Previo a la caída, la modelo ya había compartido una grabación en la que se le ve nadando junto a su amiga. Todo parece indicar que están en Ibiza, y como de costumbre en su Instagram su público puede conocer un poco de este maravilloso y paradísiaco lugar. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

En la actualidad muchas influencers como la canadiense se han convertido en promotoras de hoteles de lujo, o destinos de viajes VIP, como Khloë están famosas como Demi Rose, que también realizan trabajos fotográficos y de video como éste. También promocionan con sus cuerpos marcas de trajes de baño y lencería atrevida. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

