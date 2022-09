Daniella Navarro sorprende con drástico cambio en su color de cabello y a sus seguidores les encanta

La actriz Daniella Navarro sigue sorprendiendo a sus más de 1,3 millones de seguidores de la red social de la camarita, y es que ahora tomó la determinación de hacerse un cambio de look luego de haber sido caracterizada durante años con su cabello completamente negro.

“Gracias mi querido @fernandiocorp te adoro, un proceso que requiere paciencia y talento y tú la tienes. Desde el 2015 no era rubia, guera, catira, mona, cómo le dicen a tu país este color de cabello? Les gustó?”, fue el mensaje que acompañó el video que compartió en su perfil.

Luego de la publicación que hizo el pasado viernes en la noche fueron muchos los comentarios que se registraron en el post, algunos estaban de acuerdo, otros la criticaron por los diversos tonos que ahora luce en el cabello. Sin duda fue un radical cambio, pues desde hace más de siete años mantuvo ese color en su melena.

“Bella, me encantó“, “Una diosa, reina de los corazones azules”, “Mi venezolana hermosa, te queda precioso”, “Te queda el rubio pero esos dos colores no me gustan”, “Estás espectacular, te da otro brillo al rostro”, “Es que no se puede ser más bella”, “Daniella eres de las mujeres que les queda increíble el ton negro absoluto”, “En dos semanas ese cabello estará zanahoria”, fueron algunas de las reacciones que generó el audiovisual.

En menos de 12 horas llegó a superar los 17 mil ‘me gusta’, mientras que más de 550 personas expresaron lo que sentían acerca de su nuevo aspecto físico. Además, la venezolana desde su salida de ‘La Casa de los Famosos 2’ ha compartido lo que han sido algunos cambios de su cuerpo, pues retomó las rutinas de ejercicio, así como los bronceados que acostumbra a tomar sin tener que exponerse al sol.

“P.D: Gracias a todos los que me consintieron hoy y me llenaron de detalles. Vean mis historias para que vean cómo me malcriaron”, finalizó la novia de Nacho Casano.

“No entiendo los tonos”, “Te queda el negro mejor, pero bueno”, “No te favorece”, “Qué fea, ahora sí hace pareja con Nacho, par de feos”, “Aunque el mono se vista de seda, mono se queda”, “Qué ganas de anacarse queriendo ser rubia”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron su desacuerdo.

