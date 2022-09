Adamari López y el nexo especial que existe con Carlitos de ‘Enamorándonos USA’

La conductora Adamari López en las últimas semanas ha sido caracterizada por la cantidad de videos chistosos que comparte en su cuenta personal de Instagram, y es que en algunos se le ha podido ver muy bien acompañada de un caballero, pues se trata de Carlitos quien hace pocos días se presentó en ‘Enamorándonos USA‘ como uno de los participantes en búsqueda de una pareja sentimental.

Lo más resaltante de la situación es el nexo tan particular que tiene la madre de Alaïa Costa y el comunicador social que ha realizado varias apariciones en sus reels que terminan llenando de momentos alegres a los seguidores de la boricua.

“Mi nombre es Carlitos, tengo 39 años, soy de Puerto Rico pero vivo en Miami y vengo a buscar al hombre con el que me quiero casar. Estudié periodismo en Puerto Rico, pero me dedico al personal management de artistas por el entretenimiento siempre ha sido parte de mi vida“, dijo en el mencionado programa de televisión.

“(Busco) un hombre que sea hombre y que esté claro de lo que quiere y que venga a llevarme con todo lo que tengo”, agregó.

Posteriormente, la puertorriqueña le envió sus mejores vibras así como le manifestó que la llenaba de alegría poderlo ver con una gran sonrisa en su rostro, al tiempo que destacó que Carlitos Perez-Ruiz se merece “lo mejor”, lo que generó mucho más intriga en los internautas.

El ‘amoroso’ y López se conocieron hace algunos años atrás, debido a la coincidencia que llegó a presentarse en el campo laboral de ambos, desde ese entonces pasaron ser mejores amigos. No obstante, el sentimiento con el transcurrir de los años ha ido incrementando, y es que ella lo ve como un “hermanito de la vida”.

El vínculo entre ellos es tan especial que Alaïa lo ve como un integrante más de sus parientes, e incluso, como un tío. Además, él ha logrado estar al lado de la presentadora de ‘Hoy Día’ no solamente para celebrar sus triunfos, posiblemente también para secar algunas lágrimas por los difíciles momentos que ha atravesado. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

