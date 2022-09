Toni Costa y Evelyn Beltrán aceptan que el camino ha sido “difícil” pero desean seguir construyéndolo unidos

El bailarín Toni Costa y su pareja Evelyn Beltrán a inicios del mes de septiembre cumplieron su primer aniversario de novios en medio de todas las dificultades que les ha tocado atravesar desde el momento que él decidió terminar la relación con Adamari López.

Las internautas en diversas oportunidades han arremetido en contra de su nueva pareja, pues muchos todavía no han terminado de aceptar que las cosas entre el padre de Alaïa Costa López y la conductora de televisión ya no estaban en su mejor momento.

El español en varias ocasiones ha aceptado las complejidades que a los dos les ha tocado vivir y es que por ello el pasado domingo compartió un corto video donde se le puede ver que sale tomado de la mano de Evelyn, al tiempo que le escribió un tierno mensaje.

“La unidad en el amor, para ser real, deber de soportar la mayor de las tensiones sin romperse. Te amo @evelynbeltranoficial”, fueron las palabras que acompañó el audiovisual compartido en la red social Instagram.

Sin embargo, ya muchos de sus seguidores han ido asimilando el hecho que Costa haya querido darse una nueva oportunidad en el amor con otra mujer. A su vez, fueron infinidades de comentarios positivos los que llegaron a dejarles en el mencionado post, al tiempo que ella le respondió: “Te amo mi vida. Más unidos que nunca”.

“Las segundas oportunidades son mucho mejor”, “Qué viva el amor hasta que les dure porque nada es para siempre”, “Cada quien está donde quiere estar y donde se siente bien”, “Sean felices“, “Se aman y hacen una linda pareja”, “Mi querido Toni me da tanto gusto que sean tan felices y ojalá sea para siempre”, “Se les extrañaba ver juntos”, “Los amo, son tan bellos”, “Tan lindos“, fueron algunas de las expresiones. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Con tan solo cuatro horas de diferencia ella tomó la determinación de también enviarle un mensaje a su pareja sentimental, y es que escribió: “No importa que difícil sea el camino, a tu lado y de tu mano quiero vivirlo”.

