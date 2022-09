Adamari López, Dayanara Torres, Julián Gil y Osvaldo Ríos en cadena de oración tras paso del huracán Fiona en Puerto Rico

Cinco años han pasado. Cinco años atrás Puerto Rico fue golpeado por el huracán María, y hoy la “Isla del encanto” vuelve a sufrir los embates de la naturaleza con el huracán Fiona. El ex integrante de La Casa de los Famosos, Osvaldo Ríos, ha hecho uso de su cuenta de Instagram para contarle al mundo todo lo que ha pasado en su tierra, solicitando así la ayuda solidaria.

Así como Osvaldo Ríos están otras celebridades también originarias de Puerto Rico: Adamari López, Dayanara Torres, Residente y Yandel han ido a Instagram para compartir imágenes y así también se dieron a la tarea de hacer oración para que las consecuencias no sean tan graves. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

“Estoy súper triste porque Puerto Rico está sufriendo con el paso del huracán Fiona y sabemos que hay mucha gente que está sufriendo. Nuestro corazón está con ustedes. Voy a prender una velita por el pronto restablecimiento de mi isla”, dijo en un video la conductora, quien estaba acompañada de su hija Alaia.

Dayanara Torres, juez de “Mira Quién Baila All Stars”, tampoco se quedó atrás y compartió con su pueblo el dolor con el siguiente mensaje: “Con el corazón roto. Mi hermosa isla vuelve a sufrir y de la misma manera nos levantaremos con más fuerza. Siempre en nuestras oraciones. Fuerza boricua”. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

Hay que destacar, que según Mezcalent, uno de los mensajes más emotivos fue el del actor y conductor Julián Gil, quien a pesar de que nació en Argentina se considera puertorriqueño. El actor dijo que le duele mucho ver las imágenes de la devastación y prometió que buscará la manera de ayudar a quienes se vean afectados por este fenómeno natural. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

