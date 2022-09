Hermano de hombre que murió tras caer en quebrada en Puerto Rico en medio de huracán Fiona: “Todo fue relámpago porque estábamos juntos horas antes”

PUERTO RICO – “Nos amábamos mucho”, expresó totalmente conmovido Huili Ayala Aponte, comerieño que perdió a su hermano menor de 58 años, Gilberto Ayala Aponte, que tropezó este lunes en un terreno afectado por el huracán Fiona y cayó a la quebrada en el barrio El Cedrito, en el sector La Prieta, en Comerío.

A un día del paso del ciclón, el Gobierno ha contabilizado dos muertes relacionadas con Fiona. El fallecimiento de Ayala Aponte en Comerío como una muerte por causa directa del huracán al afectar el terreno en este municipio de la zona montañosa. Otro puertorriqueño falleció en el barrio Hato Arriba, en Arecibo, al explotar un generador eléctrico en su residencia.

“Diría que todo fue relámpago porque estábamos juntos horas antes. Esta mañana tomamos café. Él fue para su casita. Cuando mi hermana va a llevarle almuerzo, no lo encuentra. No estaba. (…) Mi hermana es la que lo ve en la quebrada. Entonces, fuimos hasta donde pudimos y le dimos los primeros auxilios porque respiraba un poquito, pero, lamentablemente, se nos fue”, narró Ayala Aponte.

Su hermana menor, Elibeth Ayala Aponte, lo llamó varias veces, pero nunca respondió. Solo se habían separado por un momento, ya que vivían uno al lado del otro. La mujer compartió que entiende que su hermano se habría resbalado mientras al mediodía alimentaba a sus mascotas, unos cabritos que tenía en el patio.

“Cociné, y fui a llevarle almuerzo. Lo llamaba y no respondía. Voy a su casa, y no lo encuentro. Fui al patio y bajé un poco a donde él cayo, y lo veo. Volví a gritarle a mis hermanos para sacarlo (…) Tuve que bajar bastante para poderlo ver porque no se veía”, narró la hermana que fue la primera en verlo inconsciente en la quebrada.

Las autoridades también investigan otro ángulo de que el hombre sufrió un desmayo al ser diabético; sin embargo, todo está bajo la pesquisa de la Policía, que levantó el cuerpo en la tarde. Aún también habría que esperar por los resultados de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Esta mañana, él estuvo con nosotros, desayunó y habló sobre todo lo que estaba pasando con los derrumbes. Nadie imaginó que esto pasaría”, narró.

El hombre vivía solo. Esta familia comerieña perdió a otro hermano hace siete años. Son tan cercanos que viven casi todos en el mismo barrio.

Es uno de 13 hermanos en Comerío, algunos residiendo fuera de la isla por lo que se enteraron de la tragedia a través de una llamada.

Ayala Aponte lo recordó como un hombre muy especial para toda su familia. “Él cuidaba mucho a uno. Nosotros compartíamos mucho. Todas las mañanas venía a tomar café a casa”, expresó afectada.

Con un fuerte abrazo, el alcalde de Comerío, Juan Antonio “Josian” Santiago Rivera, les dio el pésame a la hermana menor del fenecido. Indicó que es la primera muerte que se reporta en su municipio en medio de la crisis del huracán y las fuertes lluvias, que no han parado desde las pasadas semanas.

“Esta comunidad es una muy solidaria. Independientemente del apellido que lleven, es como si fuera una misma familia. Son gente bondadosa. Los conozco de muchisímos años. Una de sus hermanas trabajó conmigo. Es triste ver cómo sufren una pérdida inesperada en medio de este evento tan trágico”, dijo el alcalde de Comerío.

Santiago Rivera exhortó a la ciudadanía a no salir a las calles de no ser necesario porque aún hay muchas vías de las carreteras que no son seguras o que están intransitables debido a deslizamientos de terreno o árboles que impiden el tránsito.

“Tenemos comunidades que siguen incomunicadas por árboles en el camino y personas en este mismo sector que no han podido salir de sus casas. Tenemos siete brigadas abriendo camino. (…)Las calles no son seguras todavía”, insistió el primer ejecutivo municipal.

