Julián Gil habla de su hijo Matías: “No he podido fungir como la figura paterna que todo niño necesita”

Julián Gil habló rápidamente sobre la situación que vive con su hijo Matías y su madre Marjorie de Sousa en un espacio del programa ‘Siéntese quien pueda’. El actor y presentador de origen argentino ofreció unas palabras sobre la manera en la que se siente por no poder compartir con su hijo y los deseos que tiene para él y su madre.

Julián Gil y Marjorie de Sousa atravesaron una situación legal en la que la actriz venezolana se quedó con la custodia total del niño tras la separación de ellos como pareja. Actualmente el actor y presentador tiene tiempo sin poder ver a su hijo.

“Los que me conocen saben que en el caso de mi tercer hijo no he podido fungir como la figura paterna que todo niño en la vida necesita y siempre, y lo he dicho públicamente y no es ahora porque estoy aquí, que yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga un figura paterna”, dijo Julián Gil en medio de muchas emociones.

“Si… Tendría que hacer cuatro o cinco programas de esto para seguir hablando de ese tema”, dijo tras confesar sus emociones al respecto ante todos los televidentes y panelistas del programa.

En las redes sociales de ‘Siéntese quien pueda’, donde compartieron este video, no dejaron de enviarle mensajes de apoyo a Julián Gil por esta situación. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado al actor y presentador: “Mi apoyo incondicional para ti Julián Gil”, “Deja todo en manos de Dios. Él hará justicia todos te queremos mucho y ella un día lo pagará”, “Ten fe Julián que algún día todo mejorará”, “Mi bello Julian, Dios te va a dar mucha fortaleza” y De verdad y en serio yo quiero de todo corazón que Dios le dé la oportunidad, que pueda ver a su hijo” son parte de las palabras que se pueden leer en los comentarios.

