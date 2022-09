La novia de Julián Gil le dio un anillo de y él lo presume con mucho orgullo: “Estamos atornillados”

Julián Gil reveló en ‘Siéntese quien pueda’ que durante el fin de semana su novia, Valeria Marín, le regaló un anillo. La noticia causó sorpresa en el set del programa y el conductor explicó el motivo y lo que representa el anillo que le dio la periodista deportiva.

“A mi me regalaron este fin de semana este anillo”, dijo Gil mostrando su mano con su nueva joya y las reacciones de gritos emocionados no se hicieron esperar.

“Me dijo ‘nosotros estamos atornillados’ y me dio… Me emociono porque me dijeron esto es muestra de que estás atornillado a mi y yo me siento atornillado. Y para eso nosotros es mucho más importante que un matrimonio, un papel. Yo me siento comprometido aunque no tenga este anillo”, expresó Julián Gil desde el centro del set de ‘Siéntese quien pueda’.

El público reaccionó en los comentarios con mensajes de amor y apoyo para ambos y su relación. “Los dos son una pareja maravillosa”, les dijeron.

Tanto Julián Gil como Valeria Marín suelen presumir en las sedes sociales de su amor. Hace algunos días el actor y presentador publicó unas fotos en las que ellos aparecen disfrutando de una comida en un restaurante. “Amor …todo en exceso es malo… menos nosotros ❤️🙏🏼 @valmarin_r”, escribió Gil para acompañar las imágenes junto a su novia y en la que detalla los platillos que degustaron esa tarde.

Asimismo, Marpín también presumió el amor que se tienen con una fotografía desde la cama. “Eres cómo suele ser una final de la Champions… UN GRAN PARTIDO! (Este o no esté Messi) eres mi happy place! Se vienen cosas bonitas!”, dijo ella junto a la foto. View this post on Instagram A post shared by Valeria Marín (@valmarin_r)

