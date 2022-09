Meghan Markle fue captada derramando lágrimas durante el emotivo funeral de la reina Isabel II

Los miembros de la Familia Real británica se despidieron este 19 de septiembre de su matriarca, la reina Isabel II, en un funeral celebrado en la Abadía de Westminster y algunos estuvieron comprensiblemente emocionados durante la ceremonia, incluida Meghan Markle.

La duquesa de Sussex no pudo contener sus sentimientos y se le vio con lágrimas corriendo por su rostro mientras el ataúd de la reina era sacado de Westminster para su viaje final hasta su lugar de descanso definitivo en el castillo de Windsor.

Cuando el rey Carlos III, el príncipe William y el príncipe Harry se unieron a la procesión detrás del ataúd de Isabel, Meghan se paró junto a la reina Camilla y Kate Middleton. Los dos hijos mayores de William y Kate, el príncipe George y la princesa Charlotte, también estaban con el grupo.

Markle vistió un vestido negro de la diseñadora Stella McCartney y lo combinó con guantes, un sombrero de ala ancha con un pequeño lazo, medias y tacones.

Mientras tanto, para presentar sus respetos a la reina incluso en la más mínima de las acciones, Meghan Markle usó los aretes de diamantes y perlas que la difunta monarca, de 96 años, le regaló.

Para la ocasión se realizó un funeral de Estado al que asistieron más de 2,000 personas y varios de los líderes más importantes del mundo. Sin embargo, parte de la atención se centró en Markle y el príncipe Harry, ya que desde 2020 decidieron apartarse de sus funciones en la Corona.

La reina Isabel II, cuyo reinado de siete décadas la convirtió en la monarca con más años de servicio en Gran Bretaña, murió el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia.

Ese mismo día temprano, el palacio emitió un comunicado en el que decía que los médicos estaban preocupados por su salud y la mantenían bajo supervisión médica, pero no resistió.

Su hijo Carlos, de 73 años, ahora es rey y será conocido como el rey Carlos III. View this post on Instagram A post shared by FAN ACCOUNT (@mxghanmarkle)

